Розмовний клуб закарпатської говірки організовує Аліса Смирна

Перше засідання розмовного клубу, який має назву «Ти знаєш, ко мій няньо», відбудеться цієї середи, 6 листопада, в Ужгороді.

Як розповіла у коментарі Varosh організаторка ініціативи Аліса Смирна, ідея запустити курс розмовного клубу закарпатською говіркою виникла як відповідь на запит подруг та знайомих.

Гідеса й екскурсоводка Аліса Смирна каже: під час поїздок і мандрів з туристичними групами послуговується в розмовах материнською мовою – закарпатською говіркою. Під час однієї з останніх подорожей туристи й запропонували організувати розмовний клуб, аби на регулярній основі вивчати закарпатську бесіду.

«Один раз на тиждень ввечері ми будемо збиратися в кав’ярні і практикуватимемо розмовну закарпатську бесіду. Це буде півторагодинне заняття у групі до 10 людей, кожне з занять – на окрему тему, для якого я добиратиму типові фрази й слова. Будемо також в театралізованій формі розігрувати сценки з відтворенням життєвих ситуацій», – розповіла Аліса Смирна.

Позаяк більшість учасників, що записалися на перше заняття – з Ужгорода, то й відбудеться воно в обласному центрі. Локації подальших зустрічей залежатимуть від географії наступних учасників: якщо записуватимуться переважно мешканці Перечинської громади, то заняття проходитиме в Перечині.

Утім уже зараз, каже Аліса Смирна, зацікавленість до ідеї вийшла поза межі області: є запит на проведення такого розмовного курсу в онлайн-форматі від закарпатців, котрі нині мешкають у Києві та за кордоном.

Групи на кожне наступне заняття формуватимуться щотижня, охочі зможуть записатися заздалегідь. Клуб діятиме виключно для дорослих учасників. Після того, як група буде сформована, учасникам повідомлятиметься про місце зустрічі.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Аліси Смирної у Фейсбук

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