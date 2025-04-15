Рожевий кодекс: як поводитися з сакурами в Ужгороді

Коли сакури в Ужгороді розквітають, місто перетворюється на одну велику фотозону. Але є нюанс: кожна зламана гілка — це не просто «дрібниця», а непоправна шкода для дерева.

Ми у Varosh створили Рожевий кодекс Ужгорода — коротку і наочну пам’ятку про те, як поводитися з сакурами. Квітуче місто — це відповідальність кожного з нас.

Де в Ужгороді фотографуватися з сакурами: огляд локацій

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В Ужгороді, як розповідав туризмознавець Федів Шандор, ростуть 7 видів сакур, найстаріші дерева ростуть на вулиці Митній. Саме там у 1924 році було висаджене перше дерево. В цей час Закарпаття входило до складу Чехословаччини і чеська влада активно вкладала кошти у розбудову мікрорайону Галагов (нині центр Ужгорода по правий бік річки Уж).

Інтерактивну карту сакур презентувала Ужгородська міськрада

“В той час, цей мікрорайон був болотистою місцевістю, мав особливий мікроклімат, який не сприяв багатьом рослинам, тому тут вирішили висаджувати японські вишні (сакури), це і підтвердили у той час науковці та дослідники ботаніки. У краї навіть виникла модна традиція: дарувати саджанці дерев приїжджим. Щоправда, самі ужгородці досить ревниво ставляться до цього”, — пише Турінформ Закарпаття.

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Зоряна Попович, Varosh,

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