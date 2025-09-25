“Розбійники Карпат”: вийшла друком документальна книжка Олександра Гавроша

Вийшла друком нова документальна книжка Олександра Гавроша “Розбійники Карпат”. Вперше в українській літературі автор детально описує не лише відомих опришків українських Карпат, а й розбійників Словаччини, Польщі, Румунії та Угорщини. Спираючись на закордонні джерела, Олександр Гаврош розповідає про розбійництво як характерне явище Центральної Європи.

Тему розбійництва Олександр Гаврош почав досліджувати, коли працював над дитячими книжками про розбійника Пинтю. Каже: в народному сприйнятті розбійники — “чорні хлопці” — асоціювалися з боротьбою проти соціального гноблення та прагненням до справедливості. Про це “свідчить багатий фольклор в усіх без винятку народів Карпат”.

“Розбійники — тема, що має своїх героїв чи не в кожному народі, однак наявність густих пралісів і важкопрохідних гірських теренів робить цей простір вельми сприятливим для вільних людей, які ігнорують владу чи закон. А якщо зважити на порубіжжя кількох держав, які тут сусідять, що дає чудову можливість ховатися та переправляти здобич за кордон, — то умови в цьому куточку Європи були чи не найзручнішими для лицарів бартки та пістоля“, — каже автор у передмові.

У книзі також історичні нариси та чеська п’єса “Балада для бандита” Мілана Угде про Миколу Шугая, яку вперше перекладено українською мовою і яка з успіхом іде на сценах Чехії. Є в книзі також переклади творів чеських та словацьких авторів на цю тему.

Книга вийшла у тернопільському видавництві “Навчальна книга – Богдан” у серії “Ім’я на обкладинці”.

Хто такий Олександр Гаврош?

Олександр Гаврош – український журналіст і письменник, автор пригодницьких повістей і п’єс для дітей, а також поезії і прози для дорослих. Автор дитячих повістей “Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу”, “Розбійник Пинтя в Заклятому місті”. Живе та працює в Ужгороді.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото надане Іванкою Когутич-Гаврош

