Росіяни вдарили ракетою по полігону на Дніпропетровщині: є загиблі й поранені, двох керівників усунуто

1 березня всередині дня росіяни завдавали удар балістичною ракетою «Іскандер-М» у касетному спорядженні по території полігону однієї з військових частин ЗСУ в Дніпропетровській області.

Внаслідок ворожого удару є загиблі та поранені, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За фактом трагедії, через яку на полігоні загинули й були поранені українські військовослужбовці, Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження.

«Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на з’ясування всіх деталей події. На місце обстрілу виїхала спеціальна об’єднана група правоохоронців», – йдеться у повідомленні ДБР.

За офіційною інформацією Сухопутних військ ЗС України, наразі триває перевірка та встановлення всіх обставин події.

«Військовій службі правопорядку та правоохоронним органам надається вся необхідна інформація для забезпечення максимальної прозорості розслідування», – повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

На місці трагедії для з’ясування всіх обставин працює комплексна комісія на чолі з начальником Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України, уточнив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

На час проведення розслідування від виконання обов’язків усунуто двох керівників

«На час проведення розслідування від виконання службових обов’язків усунуто начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини», – сказав він.

Разом із тим, командувачам видів та окремих родів військ (сил) ЗС України поставлено завдання організувати перевірку щодо виконання вимог розпоряджень ГК та ГШ ЗС України про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони та обмеження розміщення особового складу і проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях.

Також Олександр Сирський визначив уточнити стан виконання поставлених раніше завдань щодо проведення навчальних занять поза межами навчальних пунктів, за можливості у заглиблених, захищених з інженерного погляду спорудах, що забезпечують надійний захист особового складу, а також те, як проведені інженерні роботи щодо їх обладнання.

Вимагатиму найсуворішого покарання, — командувач Сухопутних військ ЗС України

На трагедію, що сталася на полігоні, відреагував також командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий.

«Кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, — усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами», – заявив Михайло Драпатий.

Командувач Сухопутних військ призначив незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі та не змогли уникнути відповідальності.

За його словами, трагедія на полігоні стала можливою внаслідок несвоєчасно ухвалених рішень і незасвоєних уроків.

«Я вимагатиму найсуворішого покарання. Тих, хто роками війни продовжує недбало та формально виконувати свої обов’язки, тих, хто “затягує” військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, — усі вони ганьблять Збройні Сили України», – сказав Михайло Драпатий.

При цьому звернувся до генералів, офіцерів, сержантів та солдатів Сухопутних військ ЗСУ позбутися формалізму, бюрократії та легковажності: «Кожен із нас несе відповідальність за життя своїх побратимів. І в бою, і в тилу».

Це вже не перша подібна трагедія. 3 листопада 2023 року російські війська вдарили ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади в Запорізькій. Тоді внаслідок ракетної атаки загинуло 19 українських військовослужбовців, також були поранені. Через загибель бійців 128-ї ОГШБр на Закарпатті була оголошена триденна жалоба.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук-сторінка міноборони рф

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