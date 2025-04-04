4 квітня ввечері росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу.
Як повідомив президент Володимир Зеленський, попередньо росіяни атакували місто балістичною ракетною.
Внаслідок ракетного удару загинуло 14 людей, з них 6 – діти.
“Багато постраждалих. Пошкоджені будинки. Ракета ударила фактично по території поруч із житловими будинками: у дитячий майданчик, звичайні вулиці”, – повідомив президент.
Також внаслідок ракетного удару травмовано 50 людей. Ця кількість зростає — люди продовжують звертатися за медичною допомогою, зазначають в МВС України. З потерпілими працюють психологи ДСНС. Поліція документує наслідки воєнного злочину рф та приймає заяви від постраждалих.
За інформацією начальника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у лікарнях міста лікарі борються за життя 34 поранених.
“Серед тих, хто отримав поранення, – діти. Найменшому – 3 місяці. У хлопця різані рани”, — уточнив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Рятувальники ліквідували загоряння автомобілів та гаражних приміщень.
Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків. Поліціянти проводять поквартирний обхід, перевіряють, чи не залишилися потерпілі люди у помешканнях.
Район ураження перекритий працівниками поліції задля охорони публічного порядку та збереження майна громадян. Триває обстеження місць ураження.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Фейсбук Володимира Зеленського та МВС України
Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.