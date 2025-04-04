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Новини

Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу: 14 загиблих, з них 6 – діти

4 Квітня 2025 36

4 квітня ввечері росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, попередньо росіяни атакували місто балістичною ракетною.

Внаслідок ракетного удару загинуло 14 людей, з них 6 – діти.

“Багато постраждалих. Пошкоджені будинки. Ракета ударила фактично по території поруч із житловими будинками: у дитячий майданчик, звичайні вулиці”, – повідомив президент.

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Також внаслідок ракетного удару травмовано 50 людей. Ця кількість зростає — люди продовжують звертатися за медичною допомогою, зазначають в МВС України. З потерпілими працюють психологи ДСНС. Поліція документує наслідки воєнного злочину рф та приймає заяви від постраждалих.

За інформацією начальника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у лікарнях міста лікарі борються за життя 34 поранених.

“Серед тих, хто отримав поранення, – діти. Найменшому – 3 місяці. У хлопця різані рани”, — уточнив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Рятувальники ліквідували загоряння автомобілів та гаражних приміщень.

Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків. Поліціянти проводять поквартирний обхід, перевіряють, чи не залишилися потерпілі люди у помешканнях.

Район ураження перекритий працівниками поліції задля охорони публічного порядку та збереження майна громадян. Триває обстеження місць ураження.

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Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук Володимира Зеленського та МВС України

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