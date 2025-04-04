4 квітня ввечері росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, попередньо росіяни атакували місто балістичною ракетною.

Внаслідок ракетного удару загинуло 14 людей, з них 6 – діти.

“Багато постраждалих. Пошкоджені будинки. Ракета ударила фактично по території поруч із житловими будинками: у дитячий майданчик, звичайні вулиці”, – повідомив президент.

Також внаслідок ракетного удару травмовано 50 людей. Ця кількість зростає — люди продовжують звертатися за медичною допомогою, зазначають в МВС України. З потерпілими працюють психологи ДСНС. Поліція документує наслідки воєнного злочину рф та приймає заяви від постраждалих.

За інформацією начальника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у лікарнях міста лікарі борються за життя 34 поранених.

“Серед тих, хто отримав поранення, – діти. Найменшому – 3 місяці. У хлопця різані рани”, — уточнив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Рятувальники ліквідували загоряння автомобілів та гаражних приміщень.