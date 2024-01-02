Росіяни вчергове масовано атакували ракетами українські міста, застосовують і “Кинджали”: що наразі відомо

Від ночі під ракетними обстрілами Київ, також масованих обстрілів зазнали Харків та Суми.

Як повідомляє телеграм-канал Повітряних сил ЗС України, станом на 6:00 у повітрі перебувало 16 російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Для обстрілу українских міст ворог використовує, зокрема, й ракети “Кинджал”.

Київ

Як повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко, у Подільському районі пожежі в декількох місцях. У Святошинському є влучання в будівлю соціальної інфраструктури. У Печерському – влучання в дах багатоповерхівки. В Оболонському – палає складське приміщення. У Деснянському районі – загорання в будівлі супермаркету. Скрізь працюють екстренні служби.

12 постраждалих госпіталізували медики з багатоповерхового будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. Одній людині надали допомогу на місці.

Як уточнили в КМДА, внаслідок ракетної атаки в Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення. В Голосіївському р-ні падіння решток на відкритій території. В Печерському районі – на дах 9-ти поверхового житлового будинку; на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок.

В Оболонському районі є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень.

В Подільському районі зафіксовано загорання на території ринку; пошкоджено газову трубу а також падіння решток на нежитлову забудову. Також можливо загоряння житлового будинку.

Шевченківський район – падіння решток на відкриту територію.

Усі екстрені служби працюють по викликах.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Оновлено станом на 9:37

За інформацією голови Києвської КМДА Сергія Попка, у Подільському районі пошкоджено магістралі водопостачання та горять щонайменше 6 авто.

Повітряна тривога триває. У столиці працює ППО.

Оновлено станом на 10:13

Як повідомляють у ДСНС, у Києві оперативні служби працюють у 6-ти районах, де виникли 7 пожеж: Оболонському, Печерському, Подільському, Соломʼянському, Святошинському та Деснянському.

Із багатоповерхівки в Соломянському районі евакуйовано понад 130 людей. Близько 20 врятовано надзвичайниками із заблокованих приміщень. Загалом у столиці зафіксовано понад 20 поранених.

Київщина: постраждали Бориспільский, Бучанський, Фастівський райони.

На Фастівщині ліквідовано загорання житлового будинку. Дві людини загинуло.

У Вишневому пошкоджено 5 багатоквартирних житлових будинки та більш як 40 автомобілів. Постраждали 7 осіб.

Як повідомляють в Міненерго, через масований ракетний обстріл у Києві пошкоджено повітряну лінію, без напруги низка підстанцій – знеструмлені 259 тисяч точок обліку.

На Київщині через обстріли знеструмлено високовольтні лінії, є відключення споживачів у Бучанському та Вишгородському районах. Також знеструмлювалося обладнання підстанції.

Окрім цього, були тимчасові порушення у роботі ГЕС.

Енергетики оперативно почнуть відновлювати обладнання, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Оновлено станом на 11:20

Про наслідки масованого обстрілу по населених пунктах області російськими терористами повідомляють в МВС.

Станом на 11:00 зафіксовані пошкодження 16 приватних будинків, 5 багатоквартирних та 75 транспортних засобів.

Крім того, в недобудованій церкві сталася пожежа, зазнали руйнувань декілька підприємств та складських приміщень.

Загинули 2 людини, 16 — отримали травми. Наразі 11 постраждалих проходять медичне обстеження.

Харківщина

Близько 07:30 окупанти завдали ударів по центральній частині міста Харків, зокрема в Шевченківському районі. Вид ракет встановлюється.

Як повідомлє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, наразі відомо про понад 20 постраждалих. Одна людина загинула.

Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, є загоряння автомобілів.

Інформація оновлюється. Служби продовжують огляд місць ударів.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

Авіаційних ударів ворог завдав в районі Малої Вовчі та Охрімівки Чугуївського району; Петропавлівки, Кучерівки Куп’янського району; Чернещини Ізюмського району.

ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки і Петропавлівки Куп’янського району.

Вчора о 14:16 та 21:22 ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено 2 приватні будинки, магазин, господарчі споруди, автомобіль. Жертв і постраждалих немає.

Тимчасово знеструмлено внаслідок обстрілів 20612 абонентів у 67 населених пунктах Дергачівської, Золочівської, Липецької, Вовчанської, Великобурлуцької, Куп’янської, Борівської, Ізюмської громад.

Відновлення електропостачання триває.

Оновлено станом на 9:35

41 постраждалий внаслідок ранкового удару окупантів по Харкову.

1 жінка загинула, дані встановлюються.

Оновлено станом на 10:13

За інформацією рятувальників, внаслідок масованої ракетної атаки по місту сталося 3 пожежі, чисельні руйнування цивільної інфраструктури, постраждали люди.

Виникло 3 пожежі на загальній площі 50 кв.м. Горіло складське приміщення, кіоск, речі в підвалі одного із житлових будинків, легкові автомобілі та газ, який витікав із пошкодженої газової труби.

За попередніми даними, 1 людина загинула, загальна кількість постраждалих на цей час становить 41 особу. Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється.

Оновлено станом на 11:20

Як повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, станом на зараз відомо про 44 постраждалих. Серед них 5 дітей: 3 хлопчики 9 років; дівчатка 6 і 13 років. У потерпілих дітей – вибухові травми, забої, акубаротравми, гострі реакції на стрес.

Також поранень зазнали 24 жінки віком від 19 до 84 років і 15 чоловіків – від 24 до 60 років.

Наразі 28 пацієнтів перебувають у лікарнях, в тому числі 3 дітей. Медики оцінюють їх стан як середній.

Сумщина

Вночі та вранці росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 51 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Есманьська громади, повідомляють у Сумській ОВА.

Хотінська громада: ворог бив з міномету (8 вибухів) та РСЗВ «Град» (16 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено обстріл з мінометів (2 вибухи).

Білопільська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади. Також зафіксовано обстріли з АГС (10 вибухів), РПГ (5 вибухів) та крупнокаліберного кулемету.

Есманьська громада: був обстріл з АГС (10 вибухів).

Оновлено станом на 12:00

Як повідомили у Генеральноу штабі ЗС України, у ніч на 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому – 29 грудня 2023 року.

Атаковано цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти. Основний напрямок удару – столиця України.

У першій хвилі атакували «шахедами» з південно-східного напрямку, із подальшим рухом по різних регіонах України.

Усі 35 ударних БпЛА «Shahed-136/131» було знищено протиповітряною обороною, про що повідомлялося раніше.

Уранці ворог застосував стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску близько 6.00 і запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Із 07.30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із винищувачів МіГ-31К.

Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами «Калібр», а з півночі – 12-ма ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400.

Із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.

За попередніми результатами противник застосував 99 засобів повітряного нападу – ракет різних типів.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі: – 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»; – 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; – 3 із 3 крилаті ракети «Калібр».

Varosh,

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