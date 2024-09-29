Росіяни обстріляли Запоріжжя, пошкоджено поїзд Запоріжжя-Солотвино

29 вересня з 5:25 до 6:00 росія завдала один із наймасованіших авіаційних ударів по Запоріжжю.

Як повідомляють в ДСНС України, внаслідок масованого ворожого обстрілу постраждало 13 людей, з яких один 17-річний підліток.

Під ворожий удар потрапила також залізнична станція Запоріжжя-1. Внаслідок влучання пошкоджено будівлю вокзалу та вікна в поїзді № 40 Запоріжжя — Солотвино.

За інформацією Укрзалізниці, постраждалих серед пасажирів та залізничників за попередніми даними немає.

У поїзді 40 Запоріжжя — Солотвине залізничники оперативно замінили пошкоджені вагони.

Через масовану атаку та пошкодження змінено рух поїздів на станціях Запоріжжя.

Поїзди №37 Київ — Запоріжжя-1 та №85 Львів — Запоріжжя-1 будут прийняті на ст. Запоріжжя-2.

Аналогічно рейси №128 Запоріжжя-1 — Львів буде відправлений зі станції Запоріжжя-2.

Зі станції Запоріжжя-1 до станції Запоріжжя-2 довозимо трансферними автобусами, поїзди чекатимуть пасажирів на посадку.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: ДСНС України

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