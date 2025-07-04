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росія вчергове масовано атакувала українські міста: наслідки повітряних ударів

4 Липня 2025 68

У ніч на п’ятницю, 4 липня росія здійснила один із наймасштабніших повітряних ударів по території України. Основною ціллю ворога стала столиця — Київ.

Як повідомив Президент Володимир Зеленський, це був один із найбільш масштабних повітряних ударів: ворог застосував загалом 550 засобів повітряного нападу, зокрема понад 330 дронів-камікадзе Shahed, а також балістичні та крилаті ракети.

«Росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор», — додав Зеленський.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, атака тривала з 18:00 3 липня до ранку нинішнього дня. Ворог атакував з кількох напрямків — Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф.

У повітрі було зафіксовано: 539 ударних дронів і безпілотників-імітаторів, 1 аеробалістичну ракету «Кинджал», 6 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23, 4 крилаті ракети «Іскандер-К».

Під основним ударом опинилася столиця України — Київ.

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“За попередніми даними, станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 478 засобів повітряного нападу противника: 270 було знищено вогневими засобами, ще 208 — подавлено засобами радіоелектронної боротьби”, — повідомляє командування Повітряних сил України.

Постраждали також Дніпровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області.

Станом на ранок відомо про 23 поранених.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Фейсбук-сторінки Володимира Зеленського та ДСНС України

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