росія вчергове атакувала Україну ракетами та дронами: у Києві загинуло двоє людей

Вночі проти четверга, 10 липня росія здійснила черговий масований комбінований повітряний удар по Україні. Основною ціллю ворога став Київ.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, обстріли тривали майже 10 годин. Окрім Києва, під ударами опинилися Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області.

“18 ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 – «шахеди». Це очевидне нарощування терору Росією: щоночі сотні «шахедів», постійні удари, масовані атаки проти українських міст. Це означає, що потрібне прискорення. Потрібно бути швидшими із санкціями й тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Партнерам треба бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій”, – сказав Володимир Зеленський.

У Києві у Подільському районі уламки влучили у гуртожиток, внаслідок чого загинуло дві жінки: 68-річна місцева мешканка та 22-річна поліцейська, співробітниця управління поліції у метрополітені, повідомляє Нацполіція України.

Також станом на зараз відомо про 16 поранених. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Триває поквартирний обхід постраждалих будинків: поліція перевіряє, чи не залишився хтось без допомоги.

Київ під ударом. Фото з соцмереж

Станом на 8:20 зафіксовані руйнування та падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському, Соломʼянському та Шевченківському районах. Постраждала житлова, медична, освітня, торгівельна, транспортна інфраструктура.

Так, внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, гуртожитки, СТО, гаражний кооператив, транспортні засоби, приміщення торгівельного центру, дорожнє полотно, трамвайні колії.

Усі служби працюють у посиленому режимі. До ліквідації наслідків залучено близько 400 рятувальників та 90 одиниць техніки, піротехніки, які обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів.

Правоохоронці прийняли понад 100 звернень від мешканців щодо пошкодження майна внаслідок ворожої атаки. На місцях продовжують працювати слідчо-оперативні групи.