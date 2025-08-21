Росія атакувала Мукачево на Закарпатті: є руйнування та потерпілі (Оновлено)

Зранку 21 серпня Росія атакувала Закарпаття — удару зазнало одне з підприємств в Мукачеві, є постраждалі. Про це інформують на офіційних сторінках Мукачівської міської ради.

— Цього разу ворог бив крилатими ракетами по одному з підприємств на Мукачівщині. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа. Станом на 7.00 ранку триває рятувальна операція. На місці працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці. Дванадцять людей отримали травми різної складності, усім надається необхідна допомога. Розгорнуто оперативний штаб, в районі ліквідації наслідків ракетного удару працюють представники ОВА та міської влади, — повідомляє голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Мукачівська міськрада також повідомляє про 12 постраждалих:

— До лікарні Святого Мартина станом на 7:00 доставлено каретами швидкої допомоги 10 осіб, ще 2 постраждалих звернулися самостійно. На стаціонарному лікуванні перебуває 5 пацієнтів, ще один переведений до обласної лікарні. Оновлено. Станом на 9:05 кількість поранених внаслідок ракетного удару зросла до 15 осіб. Як повідомляють у поліції Закарпатської області, один із постраждалих перебуває у тяжкому стані. Наймолодшій із травмованих — 22 роки, найстаршому — 63.

Мешканців просять зберігати спокій, не поширюйте фото й відео з місця події. А також щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю. Varosh буде стежити за ситуацією.

Також голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький повідомляє, про падіння БПЛА у селі на Хустщині: — Окрім атаки в Мукачеві маємо падіння БПЛА (попередньо — “шахед”) у селі Липовець Хустського району. За попередніми даними, жертв немає. Пошкоджено господарську будівлю, вибито вікна у житловому будинку та пошкоджено лінію електропередач. Сьогоднішній удар Росії по Мукачеву спричинив найбільші руйнування на Закарпатті внаслідок російської атаки за час повномасштабного вторгнення. Нагадаємо, що росія не вперше атакує Закарпаття. 4 травня 2022 року російська ракета влучила до однієї із залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці. Тоді на об’єктах у радіусі 500 м були вибиті вікна, уламки ракети пошкодили автомобілі поблизу. 13 грудня 2024 року під час масованої російської атаки 2 ракети перетнули повітряний простір Закарпатської області. Тоді обидві ракети вдалося збити, інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Галина Гичка, Varosh

Головне фото: телеграм-канал Мирослава Білецького