У Вербну неділю, 13 квітня, росія здійснила ракетний обстріл по Сумах Внаслідок обстрілу станом на вечір того ж дня було відомо про 34 загиблих.

Як повідомив президент Віктор Зеленський, ворог вдарив по Сумах двома балістичними ракетами. Перша влучила в будівлю, яка є однією зі споруд університету. Друга розірвалась над вулицею.

Внаслідок ракетної атаки станом на 21:00 13 квітня загинуло 34 людини, з них 2 дітей, повідомляють у ДСНС України. Травмовано 117 людей, з них 15 дітей.

Станом на вечір 13 квітня на стаціонарному лікуванні перебувало 39 осіб, зокрема, 9 дітей. Стан восьми постраждалих важкий, ще двох – дуже важкий. Згодом одна з поранених жінок, на жаль, померла у лікарні, повідомляють у Сумській міській раді.

За інформацією начальника ГУР МО Кирила Буданова, удари по Сумах двома балістичними ракетами типу “Іскандер-М”/KN-23 завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької та Курської областей держави-агресора відповідно.

Начальник Сумської ОВА Володимир Артюк в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів: балістичні ракети, якими росіяни атакували Суми, ймовірно мали касетне спорядження.

Пошкоджена інфраструктура

Як повідомляють у Сумській міській раді, внаслідок ударів в місті було пошкоджено 48 будівель, зокрема 28 багатоквартирних житлових, два приватні будинки та 18 нежитлових споруд.

Також були пошкоджені мережі вуличного освітлення, згорів комунальний автобус.

Ліквідація наслідків атаки триває

Станом на ранок 14 квітня на місці ворожого влучання працюють усі відповідні служби. Працівники ДСНС розбирають аварійні конструкції та надають допомогу в забитті вікон.

До робіт залучено близько 60 осіб та 10 одиниць техніки.

В одній зі шкіл міста розгорнуто Штаб з ліквідації наслідків НС, куди мешканці можуть звернутись, аби подати заяви про пошкоджене майно та зареєструватись на отримання багатоцільової грошової допомоги.

Міський транспорт у Сумах курсує за зміненими маршрутами.

У низі областей внаслідок російського удару по Сумах оголошено Дні жалоби.

Зокрема, на Закарпатті Днем жалоби оголошено 14 квітня. У цей день по всій області будуть приспущені державні прапори.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: ДСНС України та Фейсбук-сторінка міністра МВС Ігоря Клименка

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