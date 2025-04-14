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Новини

Російський ракетний удар по Сумах: що відомо, яка ситуація зараз

14 Квітня 2025 164

У Вербну неділю, 13 квітня, росія здійснила ракетний обстріл по Сумах Внаслідок обстрілу станом на вечір того ж дня було відомо про 34 загиблих.

Як повідомив президент Віктор Зеленський, ворог вдарив по Сумах двома балістичними ракетами. Перша влучила в будівлю, яка є однією зі споруд університету. Друга розірвалась над вулицею.

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Росіяни вдарили балістикою по Сумах

Внаслідок ракетної атаки станом на 21:00 13 квітня загинуло 34 людини, з них 2 дітей, повідомляють у ДСНС України. Травмовано 117 людей, з них 15 дітей.

Станом на вечір 13 квітня на стаціонарному лікуванні перебувало 39 осіб, зокрема, 9 дітей. Стан восьми постраждалих важкий, ще двох – дуже важкий. Згодом одна з поранених жінок, на жаль, померла у лікарні, повідомляють у Сумській міській раді.
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За інформацією начальника ГУР МО Кирила Буданова, удари по Сумах двома балістичними ракетами типу “Іскандер-М”/KN-23 завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької та Курської областей держави-агресора відповідно.

Начальник Сумської ОВА Володимир Артюк в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів: балістичні ракети, якими росіяни атакували Суми, ймовірно мали касетне спорядження.

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Пошкоджена інфраструктура

Як повідомляють у Сумській міській раді, внаслідок ударів в місті було пошкоджено 48 будівель, зокрема 28 багатоквартирних житлових, два приватні будинки та 18 нежитлових споруд.

Також були пошкоджені мережі вуличного освітлення, згорів комунальний автобус.

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Ліквідація наслідків атаки триває

Станом на ранок 14 квітня на місці ворожого влучання працюють усі відповідні служби. Працівники ДСНС розбирають аварійні конструкції та надають допомогу в забитті вікон.

До робіт залучено близько 60 осіб та 10 одиниць техніки.

В одній зі шкіл міста розгорнуто Штаб з ліквідації наслідків НС, куди мешканці можуть звернутись, аби подати заяви про пошкоджене майно та зареєструватись на отримання багатоцільової грошової допомоги.

Міський транспорт у Сумах курсує за зміненими маршрутами.

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Внаслідок ракетного удару загинуло понад 30 людей

У низі областей внаслідок російського удару по Сумах оголошено Дні жалоби.

Зокрема, на Закарпатті Днем жалоби оголошено 14 квітня. У цей день по всій області будуть приспущені державні прапори.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: ДСНС України та Фейсбук-сторінка міністра МВС Ігоря Клименка

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