Російські війська обстріляли СІЗО, де перебували “азовці”. Щонайменше 53 загиблих

Вранці 29 липня збройні сили росії прицільно розстріляли колонію в ними ж окупованій Оленівці, де утримувались українські полонені, зокрема захисники «Азовсталі», щоб приховати катування і вбивства полонених, а також звинуватити ЗСУ у скоєнні “воєнних злочинів”, — повідомили в Генштабі ЗСУ.

Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше 53 наших військовополонених, ще 75 осіб отримали поранення. Міністерство оборони Росії подало цю подію як удар Збройних сил України по території слідчого ізолятора в Оленівці та пркоментувло її як «кричущу провокацію з метою залякування українських військовослужбовців та запобігання їх здачі в полон». Натомість українська розвідка повідомила, що зафіксувала удари по Оленівці з боку базування російських військ. Про це пише “Українська правда”, посилаючись на свої першоджерела.

Збройні сили України по району населеного пункту Оленівка ракетних і артилерійських ударів не завдавали, заявили в Генштабі ЗСУ. В Генштабі додали, що окупанти продовжують свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільної інфраструктури та населення, приховуючи цим власні підступні дії.

Підрозділи “Азову” оголосили полювання на усіх причетних до масового вбивства українських військовополонених в Оленівці 29 липня.

Varosh

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