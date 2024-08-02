Ромським жінкам і переселенкам на Закарпатті надаватимуть освітню й соціальну допомогу

На Закарпатті, у Львові, Одесі та Черкасах впроваджується благодійний проєкт, під час якого для ромських жінок та переселенок надаватимуть гуманітарну допомогу та створюватимуть освітні можливості.

У межах проєкту створюється програма з гуманітарної допомоги ромським жінкам та жінкам з числа внутрішньо переселених осіб, що перебувають за межею бідності, проживають в зоні активних бойових дій.

Крім того, на проєкті жінки зможуть отримати неформальну освіту з питань гендерної рівності, запобігання насилля, базових репродуктивних прав та опіки над жіночим здоров’ям, можливостей для особистого розвитку, формування свідомого позиціонування себе в громаді та родині, подолання залежного статусу і сприяння адаптації та інтеграції у нових місцях проживання.

Ціллю проєкту є створення моделі програми, яка в подальшому може бути розширена та імплементована до будь-якої ромської громади України і використана як локальними ромськими, так і загальноукраїнськими жіночими організаціями, що хочуть працювати над покращенням становища ромських жінок у суспільстві.

Ще одна мета проєкту – налагодження співпраці між українськими та ромськими громадськими організаціями, що працюють з правами жінок, обмін досвідом та стратегіями роботи, включення ромських жінок до цільової аудиторії загальноукраїнських жіночих громадських організацій в майбутньому.

Проєкт впроваджує благодійний фонд «Благо» та мережа REYN Україна за технічної підтримки ООН Жінки в Україні та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF).

Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги Організації Об’єднаних Націй (WPHF) – це єдиний глобальний механізм, створений виключно на підтримку участі жінок в процесах розбудови миру та безпеки, а також гуманітарної допомоги.

Починаючи з 2016 року, WPHF надав фінансування та підтримав спроможність понад 1000 місцевих жіночих організацій громадянського суспільства, які працюють над питаннями порядку денного «Жінки, мир, безпека» та реалізують гуманітарну діяльність у 41 країні світу, які постраждали від кризи.

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Титульне фото: legalaid

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