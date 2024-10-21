International Photography Awards оприлюднив список переможців цьогорічного фотоконкурсу. У ньому – і прізвище закарпатця Михайла Дороговича, чиї серії робіт отримали одразу 2 перемоги.

Так, у номінації «Люди. Сім’я» журі конкурсу присудило перемогу Михайлу Дороговичу за цикл світлин про ромських жінок-келделарі з Королева й Підвиноградова. Одночасно з цим, у номінації «Люди. Стиль життя» перше місце віддали іншій серії світлин фотомитця – про життя й побут мешканців високогірних громад Закарпаття.

Як розповів у коментарі Varosh Михайло Дорогович, це перше таке вагоме й потужне визнання для нього на згаданому фотоконкурсі. Кілька років тому фотограф уже отримував на ньому «срібло» за роботу «Життя на протезі», де моделлю виступила Тетяна Літус.

«International Photography Awards – це один із найпрестижніших конкурсів у галузі фотографії у світі. Учасники надсилають свої роботи, а журі з-поміж галеристів, редакторів журналів, фотографів «наосліп» обирають найкращі. При оцінюванні не вказується ні прізвище автора роботи, ні його країна проживання. Це робиться для того, аби оцінювання було неупередженим, адже на конкурс подається багато відомих фотохудожників, фотожурналістів», – розповів Михайло Дорогович.

За результатами конкурсу буде сформовано експозицію Best of Show із близько 50 найвдаліших світлин-переможців. Виставка впродовж року подорожуватиме світом і буде представлена в різних країнах. До експозиції, серед інших світлин, також увійшла одна з робіт Михайла Дороговича із серії про життя мешканців високогір’я Карпат.

Мандрівка Best of Show світом розпочнеться 25 листопада з Афін, де виставку презентують у галереї «Будинок Люсі». Після цього що два місяці її відкриватимуть в іншій країні. Таким чином, каже Михайло Дорогович, зафіксовані на світлині миті життя мешканців закарпатського високогір’я зможуть побачити в усьому світі.

Також фотороботи, що увійшли до експозиції Best of Show, опублікують у щорічному підсумковому повноколірному фотоальбомі International Photography Awards.

Принагідно Михайло Дорогович розповів, що цикл світлин про ромок-келделарі президент IPA Хоссейн Фармані обрав для експозиції виставки State of the World 2024 Паризької фотопремії, яка відбудеться незабаром.

«Щороку для експозиції відбираються світлини, на яких зафіксовані найбільш актуальні теми та виклики світу. Як правило, це соціальна й гуманітарна тематика – російсько-українська війна, землетрус у Туреччині, проблема наркоманії. І ось цього року саме фоторозповідь про келделарі журі відзначили, як найвдалішу», – сказав Михайло Дорогович.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото Михайла Дороговича

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