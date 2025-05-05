Книга авторства Тетяни П’янкової «Вік червоних мурах» отримала премію «Перекладена книга року», яку щороку присуджує Литовська асоціація перекладачів.

Як розповіла у коментарі Varosh Тетяна П’янкова, роман «Вік червоних мурах» вийшов в Україні у 2022 році й відтоді був перекладений кількома мовами – польською, чеською, німецькою, литовською, а нині також перекладається словацькою.

Голосували читачі

«У Литві книга вийшла друком у листопаді минулого року, і з того часу роман є дуже успішним. Книга отримала схвальні відгуки у читачів, відтак щойно конкурс був оголошений, видавництво номінувало мій роман. Краща книга обиралася в кілька етапів, шляхом читацького голосування», – розповіла Тетяна П’янкова.

Загалом премію присуджують у трьох номінаціях: дитяча література, художня література та нон-фікшн. Роман «Вік червоних мурах» був визнаний кращою перекладеною книгою у номінації «Художня література» серед 5-х інших висунутих на премію зі значним відривом близько 50%.

За словами Тетяни П’янкової, початково вона навіть не знала про висунення книги на премію, дізналася про це випадково під час перебування на одному з книжкових щорічних ярмарків у Вільнюсі.

Розповідає: книгу «Вік червоних мурах» почала писати у «ковідні» часи, у 2020 році. Процес власне творення книги зайняв близько року, після чого вона пройшла редактуру і була опублікована у 2022 році у видавництві «Наш Формат».

Ще на етапі допрацювання, рукопис книги був відзначений третьою премією конкурсу «Коронація слова» за 2021 рік. А одразу по виходу книги у світ в липні 2022-го Тетяна П’янкова презентувала книгу восени того ж року в обласній бібліотеці в Ужгороді.

“Вік червоних мурах”: Голодомор радянської влади про українського народу, який належним чином не засуджений і не покараний

Роман «Вік червоних мурах» – це книга про Голодомор 1932-33 років, страшний злочин комуністів, акт геноциду радянської влади проти українського народу, який належним чином не засуджений і не покараний європейцями та про який у Європі, каже Тетяна П’янкова, мало знають.

«Коли ми почали цю книгу презентувати в різних європейських країнах, то бачили шок, я недовіру людей: середньостатистичному європейцю складно уявити, що таке могло бути, що влада країни могла заморити голодом своїх людей. І тому також ми провели дуже багато презентацій в різних країнах: у Німеччині, Австрії, Польщі, Італії, Туреччині, кілька презентацій відбулося у Литві. Маючи ці переклади, я можу на різних майданчиках говорити про цей злочин, говорити про те, що Росія – це країна масових вбивць. І що нинішня велика війна – не нова для українців: це та сама війна, той самий злочин, який Росія чинить щодо українців вже щонайменше 300 років», – сказала Тетяна П’янкова.

Здобуття першої премії для книги «Вік червоних мурах» у Литві письменниця називає несподіваною, але закономірною Каже: литовці багато знають про Україну, всіляко підтримують її, тож роман знайшов у цій країні чималий відгук.

В Україні роман так само високо оцінений читачем: книга вийшла вже трьома накладами, і останній наразі вже завершується. Утім Тетяна П’янкова висловила сподівання, що у майбутньому на запит читача роман матиме й наступнім наклади.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з Фейсбук-сторінки Тетяни П’янкової

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