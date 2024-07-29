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“Родивимся у Карпатах”: лайв-відео на нову пісню презентував закарпатський музикант Роберт Тіводор

29 Липня 2024 1

Атмосферне відео на пісню «Родивимся у Карпатах» відучора доступне для перегляду.

Роберт Тіводор – фронтмен гурту «Чаламада», який живе у Виноградові. У коментарі Varosh чоловік розповів, як одного разу вийшов на подвір’я власного будинку з виноградником і побачив, як перед ним простягається рівнина, тоді як позаду – височіють схили карпатських гір.

«В цю мить я зрозумів, що з мого городу починаються Карпати, – сказав музикант. – Так і народилася пісня».  

Композицію у студії Роберт Тіводар не записував, зате вирішив зняти на неї лайв-відео – відеокліп у режимі реального часу. Для того, аби надати їй повнішого звучання, запросив для запису виконати пісню спільно друзів. Режисером став Андрій Олаг. Відео знімали на тому ж городі, де на пісню прийшо натхнення.

Разом із відео на пісню «Родивимся у Карпатах» також було відзнято лайв-відео на композицію «Потя», яку Роберт Тіводар презентував нещодавно. Трохи пізніше це відео також буде доступне на youtube-каналі музиканта.

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Над піснею «Родивимся у Карпатах» працювали:

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Роберта Тіводара у Фейсбуці

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