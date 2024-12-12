В Ужгороді відбувається Форум жіночого руху Закарпаття, присвячений 140-річчю Українського жіночого руху «Жіночий рух діє в усіх жінках…». Промовці торкаються питань жіночого руху в історичній ретроспективі, в умовах війни та говорять про нові виклики та можливості політичної участі жінок.

Форум організований у межах низки заходів, які відбулися в області протягом року, пояснила Varosh гендерна експертка, активістка Жіночого руху Закарпаття, директорка Центру гендерної освіти при УжНУ Маріанна Колодій.

8 грудня цього року виповнилося 140 років з часу заснування першої жіночої організації в Україні — “Товариство руських жін” створене Наталією Кобринською в м.Станіслав (нині Івано-Франківськ).

— На Закарпатті ця подія має ще більший символізм, тому що 90 років тому, у травні, в Ужгороді відбувався майже аналогічний захід. 3 тисячі жінок та 1,5 тисячі чоловіків взяли участь у Першому з’їзді жіноцтва Підкарпатської Русі і мета того заходу була подібна до нашого форуму: активізувати питання жіночої участі, жіночих прав у контексті розвитку Закарпаття. На тому форумі вибрали делегаток на Всеукраїнський форум у 1934 році, який організовувала депутатка польського сейму Мілена Рудницька. Її слова ми взяли епіграфом до нашого форуму: «Жіночий рух діє в усіх жінках, навіть коли вони цього не знають і цього не хочуть, — навіть, коли вони на словах його відрікаються». Тому цим форумом ми вшановуємо одночасно дві такі визначні дати: 140-річчя руху і 90-річчя форуму.

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Зробити жінок більш видимими

Щодо сучасного контексту форуму, то учасники зібралися поговорити про різні виклики, з якими стикаються сучасні жінки. Зі слів Маріанни Колодій, дуже важливим є в контексті прав людини, в контексті вибудовування жіночих прав говорити про значущість кожної жінки. Саме тому на форум були запрошені жінки з різних територіальних громад Закарпаття, щоб на своїх місцях посеред буденних викликів ці жінки ставати більш видимими, зі своїми потребами, досвідом та запитами.

Не оминули увагою і те, що сьогодні в умовах війни роблять жінки — волонтерки, військовослужбовиці, активістки, політикині, щоб усі вони були більш видимими.

— Маю великі сподівання, що ця подія стане великим поштовхом для того, щоб робити історію жінок більш видимою. Мені здається, це дуже важливо для молодих жінок, щоб показати, наскільки насиченою є ця історія від праматерів, наскільки освіченими, інтелігентними були ці жінки, які творили історію нашого краю і є часто недооціненими. Щоб молоді дівчата надихалися ними і творили свою власну історію, — каже Маріанна Колодій.

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“Жіноче намисто Закарпаття”

У 2019 році Маріанна Колодій започаткувала ініціативу “Жіноче намисто Закарпаття”, щоб раз на рік відзначати жінок, які є вагомими у своєму колі. В один із років з’явилась ідея заснувати мережу однойменних жіночих організацій. Жінок на форумі об’єднали також і з тією метою, щоб кожна з них на місцях робила ці жіночі організації, які є в громадах, сильнішими.

— Під час одного з нагороджень виникла ідея створення мережі жіночих організацій, які працюють з тематикою захисту прав жінок, щоб посилити видимість цих організацій, — пояснила Маріанна Колодій. — Мережі робить сильнішими те, що вони строкаті і мозаїчні. І при всій неоднорідності жіночих організацій на Закарпатті ми намагаємось гуртувати жінок, щоб посилювати їхній голос.

На заході також представили пам’ятну монету, яку викарбували до 140-річчя Жіночого руху в Україні.

— Ми викарбували 140 таких монет на кожен рік існування Жіночого руху в Україні. Це, по суті, колекційна річ, яку ми даруємо, монету не можна придбати. До речі, певну кількість уже замовили колеги з діаспори, для яких така ініціатива особливо цінна, — сказала Маріанна Колодій.

На форумі також ярмарок волонтери ГО “Волелюбні”, які скерують виручені кошти на потреби Збройних Сил.

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Зоряна Попович, Varosh

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