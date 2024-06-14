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Роберт Тіводор презентує пісню за дитячим віршем “Потя”

14 Червня 2024 21

Фронтмен гурту Чаламада, Роберт Тіводор, представив літню композицію “Потя” (“Пташечка”, закарп.), написану за дитячим віршиком закарпатського поета Михайла Чухрана. З 12.00 кліп буде доступний на всіх стримінгових платформах.

“Потя — це історія про пташечку, яка щороку прилітає до нашого села і виводить пташенят. Ці слова настільки прості, але настільки ж глибокі. Які б складні події не відбувались в Україні та світі, у Природи все йде своїм шляхом: весна все одно настане, квіти розцвітуть і птахи прилетять”, — йдеться в релізі композиції.

— Композиції “Потя” насправді вже кілька років. З цієї пісні я хотів розпочати свою сольну кар’єру, — пояснює музикант. — Та через ряд причин я мусив відкласти цей трек в “довгий ящик” і зачекати на реліз. Більше ніж два роки наша держава стримує агресію росії. В умовах постійного потоку негативної інформації, яка надходить з інформаційного простору, я вирішив, що трохи позитиву не завадить. Нехай пісня “Потя” стане символом надії та віри у краще майбутнє.

Над треком “Потя” працювали:

Зоряна Попович, Varosh

Фото: обкладинка до композиції

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# "Потя" # музика # новини Varosh # реліз пісні # Роберт Тіводор # фронтмен "Чаламади" # чаламада

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