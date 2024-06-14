Роберт Тіводор презентує пісню за дитячим віршем “Потя”

Фронтмен гурту Чаламада, Роберт Тіводор, представив літню композицію “Потя” (“Пташечка”, закарп.), написану за дитячим віршиком закарпатського поета Михайла Чухрана. З 12.00 кліп буде доступний на всіх стримінгових платформах.

“Потя — це історія про пташечку, яка щороку прилітає до нашого села і виводить пташенят. Ці слова настільки прості, але настільки ж глибокі. Які б складні події не відбувались в Україні та світі, у Природи все йде своїм шляхом: весна все одно настане, квіти розцвітуть і птахи прилетять”, — йдеться в релізі композиції.

— Композиції “Потя” насправді вже кілька років. З цієї пісні я хотів розпочати свою сольну кар’єру, — пояснює музикант. — Та через ряд причин я мусив відкласти цей трек в “довгий ящик” і зачекати на реліз. Більше ніж два роки наша держава стримує агресію росії. В умовах постійного потоку негативної інформації, яка надходить з інформаційного простору, я вирішив, що трохи позитиву не завадить. Нехай пісня “Потя” стане символом надії та віри у краще майбутнє.

Над треком “Потя” працювали:

Музика — Роберт Тіводор

Текст — Михайло Чухран

Аранжування, зведення, мастеринг — Реплюк Іван

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: обкладинка до композиції

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