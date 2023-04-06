Ringostat запустив ШІ для контролю відділу продажів

Платформа телефонії, колтрекінгу та наскрізної аналітики Ringostat (частина групи IT-компаній Netpeak Group) запустила Ringostat AI — новий продукт на основі штучного інтелекту для сейлзових команд. Відтепер керівникам відділів продажів не потрібно витрачати час на прослуховування та аналіз записів розмов, щоб оцінити роботу менеджерів.

Прослуховування дзвінків — основа контролю відділу продажів і навчання нових співробітників. Але такий процес забирає багато часу. Півгодини на аналіз п’ятихвилинної розмови — це реальні дані з досвіду Ringostat. І це якщо керівник ще дуже стисло описує слабкі місця та поради. Можна уявити, скільки часу на місяць йде, коли потрібно оцінити роботу десятка співробітників.

«Я довгий час мріяв про можливості використання AI в Ringostat. Ще у 2015 році ця ідея була записана у планах розвитку нашої платформи. Але на той час особливості технологій не дозволяли зробити корисний та доступний продукт для користувачів. Як тільки ми побачили можливість впровадити штучний інтелект у Ringostat, відразу почали робити тести. Результат просто захоплював, але потрібен був час на складання правильних запитів, автоматизацію, вструктурування відповіді. Ringostat AI, звісно, буде розвиватися й великими темпами. Ми працюємо над оптимальними запитами, «тюнінгом» під специфіку бізнесу — але й поточний результат дуже вражаючий», — говорить Олександр Максименюк, CVO і засновник Ringostat.

Ringostat AI покликаний вирішити проблему тривалого аналізу дзвінків, адже продукт допоможе суттєво заощадити час на контроль команди. ШІ перекладає діалог з мови комунікації на мову, зрозумілу користувачу, аналізує, розшифровує та навіть надає поради щодо подальших кроків. Менеджеру залишиться тільки зробити свій професійний висновок.

«Ringostat AI чимало допомагає і нам самим. Раніше за відсутності польськомовного тімліда було важко контролювати, як відбуваються розмови з клієнтами з Польщі. А тепер ми маємо текстовий переклад кожної розмови — тож ця проблема вирішилась», — зазначає Костянтин Червяков, ССО Ringostat.

Яку інформацію надає ШІ про кожен виклик

Розшифровка діалога, перекладена англійською мовою. Це допоможе зрозуміти, як команда працює з іноземними покупцями — навіть, якщо керівник не володіє їхніми мовами. А розшифрований текст буде ще легше сприймати візуально, ніж на слух. Оцінка, чи потрібно приділити увагу діалогу (від 1 до 10), і стислий опис, чому саме. Перелік ключових моментів розмови. Поради з кращими наступними кроками, які має здійснити менеджер після розмови. Наприклад, надіслати документи клієнту. Помилки спеціаліста під час розмови та стислий опис її сенсу. Висновок, чи менеджеру вдалося виконати завдання клієнта, та прогнозує ймовірність продажу. Загальний настрій розмови — наприклад, позитивний, нейтральний, негативний. Настрій також фіксується за обома учасникам діалогу.

Продукт працює з аудіозаписами розмов, що здійснює платформа Ringostat. Він надає звітність як за кожним дзвінком, так і вибірку за всіма діалогами, де показується зведена інформація про кожен. Так миттєво можна побачити, на які дзвінки звернути увагу.

Таким чином, Ringostat AI дозволяє заощадити час і одразу помічати ситуації, які варті втручання менеджерів.

Рішення буде корисним для малого та середнього бізнесів, адже допоможе покращити якість обслуговування, докладаючи до того менше зусиль. Також розшифровка найвдаліших діалогів — хороша база для навчання новачків.

Ringostat — це частина Netpeak Group, українська платформа колтрекінгу, телефонії та наскрізної аналітики. У портфоліо клієнтів Ringostat понад 1300 компаній, серед яких Peugeot, Mercedes-Benz, Jooble, OLX. 120 топових digital агенцій є партнерами Ringostat і використовують його в роботі щодня.

На правах реклами, за матеріалами Ringostat