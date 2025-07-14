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“Річард III” у Невицькому замку: Закарпатський облмуздрамтеатр завершив театральний сезон

14 Липня 2025 104

Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Ю.-А. та Є. Шерегіїв завершив свій 79-й театральний сезон.

Виставою-закриттям стала масштабна постановка за Вільямом Шекспіром «Richard III», яку актори зіграли просто неба – на території Невицького замку.

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“Річард ІІІ” у Невицькому замку

Показ вистави відбувся 12 липня. Природа внесла свої корективи: прямо перед виставою почався дощ. Проте актори, попри примхи погоди, не припинили гру, а глядачі споглядали за магією театру у дощовиках й під парасолями.

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Виставу дивилися у дощовиках і під парасолями

У центрі сюжету – історія про людські амбіції, що не знають меж, зради, маніпуляції та шлях до влади з утратою людяності. Постановник вистави – головний режисер театру, заслужений артист України Михайло Фіщенко.

«Річард III» стала чи не наймасштабнішою виставою у репертуарі театру: до роботи над нею залучили майже весь творчий колектив – акторів, балет, оркестр і вокалістів. Робота над постановкою тривала близько 5 місяців.

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За виконання головної ролі Річарда ІІІ директор та актор театру  Рудольф Дзуринець торік  став лауреатом обласної премії імені братів Шерегіїв.

У серпні та вересні заплановано ще 6 показів вистави «Річард III» у Невицькому замку.

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Упродовж 79-го сезону театр показав 10 прем’єр на великій і малій сценах, серед них — «Кайдашева сім’я», «Чарлі і шоколадна фабрика», «Ефект Елджернона», «Емігранти», «Гра в правду» та інші.

Загалом актори зіграли 213 вистав для майже 70 тисяч глядачів.

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У серпні та вересні відбудуться ще 6 показів у замку

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Департамент культури Закарпатської ОВА у Фейсбук

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