Новини

Резиденції Святого Миколая працюватимуть на Закарпатті: де й коли чекатимуть на дітей

25 Листопада 2025 47

Відкриватиме цикл різдвяно-новорічних свят очікуваний усіма дітками День Святого Миколая. І вже зараз Резиденції Святого Миколая готуються до зустрічі з юними відвідувачами на Закарпатті.

У цих особливих локаціях можна буде зустрітися Чудотворцем, написати йому листа та поринути у святкову атмосферу. Цьогоріч у краї працюватимуть кілька резиденцій – кожна зі своїм настроєм, програмою та традиціями. Розповідаємо, де саме можна відвідати Миколая.

Ужгород: Шелестівська церква у скансені

Вже вп’яте Резиденція Святого Миколая працюватиме в ужгородському скансені. Цього року Миколай чекатиме на дітей у старовинній музейній Шелестівській церкві.

1-6 грудня
• 11:00–13:00 — для колективних груп (дитсадки, класи).
• 15:00–18:00 — для індивідуальних відвідувань

У програмі: вечірній музей, тепла новорічна атмосфера та маленькі дива.

Як потрапити: обов’язковий запис за номером 095 424 06 72.

Вхід – донат від 100 грн на підтримку ЗСУ.

Кожна дитина отримає подарунок від музею. За бажанням батьки можуть передати власний подарунок або лист Миколаю, однак тоді про це слід сказати під час запису.

скансен

Мукачево: замок Паланок

Традиційна резиденція розпочне роботу 28 листопада в Мукачівському історичному музеї. Святого Миколая можна буде зустріти у Середньому дворі замку Паланок.

На гостей чекають:

28 листопада – 6 грудня з 12:00 до 17:00.

Паланок

“У гості до Миколая” в Завидові

У селі Завидово діятиме резиденція, де діти не лише зустрінуть Миколая, а й стануть його маленькими помічниками.

Резиденція приймає організовані групи дітей від 20 осіб.

Програма передбачає:
• прикрашання медових пряників глазур’ю;
• виготовлення ялинкових прикрас із природних матеріалів;
• допомогу Миколаю в хатніх справах;
• догляд за тваринками та годування овечок;
• спів пісень про Миколая;
• ігри та розваги;
• святкову фотосесію.

Період роботи: 1–7 грудня

Трансфер з Мукачева (щоденні рейси): 9:20, 10:20, 11:20, 12:10, 13:10, 14:10, 15:00.

Бронювання за номером: 099 633 54 52.

Завидово

Чинадієво: замок “Сент-Міклош”

У Чинадіївському замку “Сент-Міклош” Резиденція працюватиме  за попередньою домовленістю. Тут на дітей чекає квестова програма тривалістю близько півтори години.

У програмі:

Період роботи: з 1 по 6 грудня.

Для запису на квест необхідно попередньо зателефонувати за номером: 0994445508.

Святкове дійство відбудеться 6 грудня о 15:00 – з концертною програмою за участі школи мистецтв Чинадієва та гурту “Гудаки”.

Сент Міклош Фото Суспільне Закарпаття

Фото: Суспільне Закарпаття

Тетяна Клим-Кашуба, Зоряна Попович
Фото: Ужгородський скансен

