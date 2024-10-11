Реюз Центр і готель для комах обладнали на Екологічному острівці в Ужгороді

На Екологічному острівці по вул. Годинки, 8 в обласному центрі Закарпаття додали 2 опції, що будуть корисні як людям, так і комашкам.

Так, на локації облаштували Реюз Центр, де можна залишити або обміняти речі, які були у користуванні. А ще – обладнали будиночок для комах. Обидві ідеї запозичили від підприємств компанії АВЕ, що працюють у Європі, розповіла у коментарі Varosh директорка АВЕ Ужгород Наталія Якубик.

«Наше підприємство засноване європейською компанією, а позаяк у Чехії та Словаччині діють такі Реюз Центри, ми вирішили перейняти цю практику в Ужгороді. Реюз Центр – це місце, де містяни можуть залишити речі, в яких вже не мають потреби, для тих, кому ці речі можуть ще стати у пригоді. Щоб не викидати речі, а дати їм друге життя, адже часто ми просто викидаємо у смітник щось, що ще не є у поганому стані, а просто нам стало непотрібним», – пояснила Наталія Якубик.

Таким чином, на спеціально обладнаних поличках можна залишати іграшки, книги, побутове приладдя, посуд, парасольки, каструлі. Всі речі мають бути чисті та у гарному стані. Одяг та взуття у Реюз Центрі не приймають, позаяк ці речі потребують подальшої обробки.

Реюз центр працює на Екологічному острівці вже як кілька днів, і за цей час, за словами Наталії Якубик, «асортимент» на поличках вже кілька разів устиг помінятися. А отже, ініціатива має попит, тож до кінця року такі локації хочуть облаштувати на інших двох Екологічних острівцях. Разом із тим, щопонеділка на сторінках соцмереж АВЕ Ужгород будуть публікувати список речей, наявних на поличках Реюз Центру на поточний момент.

Долучайся до спільноти тих, хто змінює Закарпаття. Підтримай роботу команди Varosh.

Разом із цим, на Екологічному острівці встановили готель для комах. Наталія Якубик каже: це – ще одна запозичена підприємством європейська практика, готелі для комах нерідко можна побачити вздовж доріг або біля автозаправних станцій за кордоном.

«Насамперед, такі будиночки забезпечують комах безпечним місцем для життя, розмноження та зимування і в межах міста це особливо важливо, адже міський простір – це бетон і асфальт, і в таких умовах комахи часто не мають можливості нормально зимувати чи розмножуватися», – сказала Наталія Якубик.

Готель для комах зроблений із природних матеріалів – дерево, солома, трава. У найближчі місяці такі будиночки з’являться і на інших Екологічних острівцях. Особливо вони, припускає Наталія Якубик, будуть цікаві діткам, які матимуть нагоду поспостерігати за комашками у безпосередній близькості у природному середовищі.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки АВЕ Ужгород у Фейсбуці

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.