Реставрація без гіпсу і пластику: в центрі Ужгорода ремонтують частину 200-річної будівлі

В одній з найстаріших будівель Ужгорода — у колишньому палаці Вайди на вулиці А.Волошина, 1 — у квартирі на другому поверсі та частині даху зробили реставрацію. Частину будинку, якому майже 200 років, відреставрували дуже гарно та зі збереженням автентики, — кажуть дослідники історії міста. Про реставрацію написала на своїй сторінці у фейсбуці Мирослава Роман, депутатка Ужгородської міської ради.

— У власності мого чоловіка є магазин на першому поверсі тієї будівлі і попередні власники квартири над нашим магазином свого часу розібрали перекриття між другим поверхом і дахом, і ми постійно потерпали від того, що нас заливало на першому поверсі, — розповіла вона в коментарі Varosh. — Власники тієї квартири не мали можливості на той час робити там ремонт і ми зрештою її викупили. Будинок двоповерховий і вони свого часу розробили план реставрації з можливістю надбудови там ще двох поверхів. Але оскільки цей будинок дуже старий і не має фундаменту, то я була категорично проти такої надбудови.

“Ми обрали історію замість додаткових квадратів”

Мирослава Роман розповіла: порадившись із чоловіком, вирішили відреставрувати ту частину будівлі, дотримуючись автентичних зразків житлової архітектури Ужгорода. Аби показати багатьом нинішнім забудовникам міста, що сьогодні це зробити можливо. А у випадку будинку на Волошина, 1, тобто колишнього палацу заможного підприємця Еміла Вайди, який є ще й рідкісним прикладом бароко в місті, це дуже цінно.

Перші згадки про цю кутову будівлю датують 1850 роком, тож аби реставрувати її, враховуючи всі особливості, звернулися до команди Stan Restorer, яка займається реставрацією Кафедрального греко-католицького собору. Станом на тепер відновлено ліпнину, карнизи, капітелі та тонування; знято пізні нашарування фарб і укріплено оригінальний тиньк. Вікна реставрації не підлягали, тому виготовили точні дерев’яні копії. Усередині вціліли одні міжкімнатні двері — їх відреставрували й повернули на місце.

Як 200 років тому

— Ми старалися дотриматися того вигляду, який був там 200 років тому, бо хлопці знімали всі нашарування фарби, їх там було 8 шарів, — розповідає Мирослава Роман. — Там, де, наприклад, була потреба замінити каміння і цеглу, які з часом повипадали, то ми брали автентичні зі старих будівель, купували те, що люди вже не використовують, але зберегли. Ми купували оці старі цегли, каміння і докладали так, як воно би мало бути. Коли справа дійшла до даху, то ми ніде не могли знайти етерніт, автентичне покриття даху. Тому орієнтувалися на тип і колір черепиці, яку використали при реставрації “Червеної ружі” і таким чином дотримали автентичного забарвлення старого міста.

Реставрація будівлі

Старовинний будинок на розі вулиці Волошина та площі Корятовича частина ужгородців пам’ятають як палац Вайди. Вже не один рік власники будівлі хочуть замінити покрівлю, яка постійно протікає і відреставрувати фасад. З проханням про допомогу неодноразово зверталися до міської ради, однак марно, — розповідає Тетяна Літераті. Зрештою, в кінці 2021 року вдалося розробити проєкт, який задовольняв усіх. Ескізний проєкт ремонтно-реставраційних робіт будівлі виготовив львівський архітектор Віталій Могитич:

Мирослава Роман каже: працюючи з реставрацією 2 поверху та частини даху, підготували проєкт реставрації на весь перший поверх, але сподіваються, що до цієї повної реставрації долучаться й мешканці та власники квартир/магазинів, відреставрувавши кожен свою власність. Таким чином весь перший поверх буде виглядати гармонійно.

Зоряна Попович, Varosh

Фото з допису Мирослави Роман та з проєкту реставрації будівлі на Волошина, 1

