Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Реставрація без гіпсу і пластику: в центрі Ужгорода ремонтують частину 200-річної будівлі

14 Серпня 2025 5

В одній з найстаріших будівель Ужгорода — у колишньому палаці Вайди на вулиці А.Волошина, 1 — у квартирі на другому поверсі та частині даху зробили реставрацію. Частину будинку, якому майже 200 років, відреставрували дуже гарно та зі збереженням автентики, — кажуть дослідники історії міста. Про реставрацію написала на своїй сторінці у фейсбуці Мирослава Роман, депутатка Ужгородської міської ради.

— У власності мого чоловіка є магазин на першому поверсі тієї будівлі і попередні власники квартири над нашим магазином свого часу розібрали перекриття між другим поверхом і дахом, і ми постійно потерпали від того, що нас заливало на першому поверсі, — розповіла вона в коментарі Varosh. — Власники тієї квартири не мали можливості на той час робити там ремонт і ми зрештою її викупили. Будинок двоповерховий і вони свого часу розробили план реставрації з можливістю надбудови там ще двох поверхів. Але оскільки цей будинок дуже старий і не має фундаменту, то я була категорично проти такої надбудови.

 

“Ми обрали історію замість додаткових квадратів”

Мирослава Роман розповіла: порадившись із чоловіком, вирішили відреставрувати ту частину будівлі, дотримуючись автентичних зразків житлової архітектури Ужгорода. Аби показати багатьом нинішнім забудовникам міста, що сьогодні це зробити можливо. А у випадку будинку на Волошина, 1, тобто колишнього палацу заможного підприємця Еміла Вайди, який є ще й рідкісним прикладом бароко в місті, це дуже цінно.

палац Вайди - Волошина, 1

Перші згадки про цю кутову будівлю датують 1850 роком, тож аби реставрувати її, враховуючи всі особливості, звернулися до команди Stan Restorer, яка займається реставрацією Кафедрального греко-католицького собору. Станом на тепер відновлено ліпнину, карнизи, капітелі та тонування; знято пізні нашарування фарб і укріплено оригінальний тиньк. Вікна реставрації не підлягали, тому виготовили точні дерев’яні копії. Усередині вціліли одні міжкімнатні двері — їх відреставрували й повернули на місце.

gal-308779
gal-308772
gal-308751

Як 200 років тому

— Ми старалися дотриматися того вигляду, який був там 200 років тому, бо хлопці знімали всі нашарування фарби, їх там було 8 шарів, — розповідає Мирослава Роман. — Там, де, наприклад, була потреба замінити каміння і цеглу, які з часом повипадали, то ми брали автентичні зі старих будівель, купували те, що люди вже не використовують, але зберегли. Ми купували оці старі цегли, каміння і докладали так, як воно би мало бути. Коли справа дійшла до даху, то ми ніде не могли знайти етерніт, автентичне покриття даху. Тому орієнтувалися на тип і колір черепиці, яку використали при реставрації “Червеної ружі” і таким чином дотримали автентичного забарвлення старого міста.

палац Вайди - Волошина, 1 6

Реставрація будівлі

Старовинний будинок на розі вулиці Волошина та площі Корятовича частина ужгородців пам’ятають як палац Вайди. Вже не один рік власники будівлі хочуть замінити покрівлю, яка постійно протікає і відреставрувати фасад. З проханням про допомогу неодноразово зверталися до міської ради, однак марно, — розповідає Тетяна Літераті. Зрештою, в кінці 2021 року вдалося розробити проєкт, який задовольняв усіх. Ескізний проєкт ремонтно-реставраційних робіт будівлі виготовив львівський архітектор Віталій Могитич:

палац Вайди - Волошина, 1 проєкт

Мирослава Роман каже: працюючи з реставрацією 2 поверху та частини даху, підготували проєкт реставрації на весь перший поверх, але сподіваються, що до цієї повної реставрації долучаться й мешканці та власники квартир/магазинів, відреставрувавши кожен свою власність. Таким чином весь перший поверх буде виглядати гармонійно.

Зоряна Попович, Varosh
Фото з допису Мирослави Роман та з проєкту реставрації будівлі на Волошина, 1

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# 1 # вулиця Волошина # історична будівля Ужгорода # новини Varosh # палац Вайди # реставрація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

84 українця повернулися з полону. Серед них один ужгородець

Конференція Асоціації РУТА «Уява: нові бачення та зв’язки»

Куди піти в Ужгороді у вихідні: афіша подій 15-17 серпня (Доповнено)

Документальну виставу “[Не]хоронити історію” покажуть в Ужгороді