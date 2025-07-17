На вулиці Капітульній в Ужгороді – одній із найстаріших, центральних вулиць міста, яка веде до Ужгородського замку — ремонтують тротуари. Міська рада відзвітувалася: спочатку зняли старе пошкоджене асфальтне покриття, а наступного дня працівники підрядної організації вже взялися до асфальтування тротуару.

— Орієнтовно роботи будуть тривати приблизно місяць, вони проводяться в межах поточного ремонту без зміни типу покриття для врахування інтересів маломобільних груп населення, для яких бруківка залишається перешкодою, — пояснили Varosh у міськраді. — Заміна покриття на бруківку проводитись не буде. Є відомості, що навіть 100 років тому там був асфальт.

Безбар’єрність та односторонній рух на Капітульній: у міськраді готують проєкт

Це підтвердив також дослідник архітектури Ужгорода Олег Олашин: швидше за все, асфальт там був за ЧСР. “Потім частково могли за совєтів покласти андезитову бруківку. Але я точно не знаю. Одне відомо точно: якою б не була незручною річкова галька, це рештки найстарішого брукування міста ще з 19 ст.”, — сказав він.

Історичний жовтий клінкерний бордюр частково при ремонті назад повернули. У департаменті міської інфраструктури додали: вартість робіт буде відома після їх завершення. Згодом на цій вулиці планується зміна дорожнього руху – на односторонній.

Капітульна: чи запровадять односторонній рух на найстарішій вулиці Ужгорода

Нагадаємо, мешканці вулиці торік восени написали колективне звернення до міської та обласної рад та Міністерство культури з проханням обмежити рух транспорту найстарішою вулицею Ужгорода – Капітульною.

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Тетяна Клим-Кашуба, Зоряна Попович, Varosh

Фото: Ужгородської міськради та надані Ліною Дегтярьовою

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