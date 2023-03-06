Ремонт самотужки: наскільки це вигідно?

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В якийсь момент настає час, коли потрібний ремонт у будинку, квартирі, офісі. Він може

бути глобальним, з повним облаштуванням із нуля або косметичним, щоб освіжити наявні

апартаменти. У вас є вибір: робити самому або знайти спеціалістів по ремонту квартир на https://kiev.kabanchik.ua/ua/category/remont-kvartir, або подібних сервісах. Професійні спеціалісти виконають роботу за заздалегідь обумовленим планом та в короткі терміни.

Як правильно вчинити? Адже хочеться заощадити, зробивши ремонт своїми руками. Але

для цього потрібен час, уміння та необхідний інвентар. Бригада будівельників може

надати комплексні послуги, зробивши всі ремонтні роботи під ключ. Про всі переваги та

недоліки далі у статті.

Чи можна зробити ремонт у квартирі своїми руками?

Якщо ви вибрали цей варіант, то варто розглянути наперед плюси та мінуси. До

незаперечних переваг належать:

можливість точної реалізації задуманого плану – не кожен майстер здатний

зрозуміти, що ви хочете побачити в кінцевому результаті. У зв’язку з цим можуть

виникати розбіжності та претензії з боку замовника про невідповідність

затвердженому проєкт;

зрозуміти, що ви хочете побачити в кінцевому результаті. У зв’язку з цим можуть виникати розбіжності та претензії з боку замовника про невідповідність затвердженому проєкт; економія коштів – за будь-яку роботу треба платити. Вартість послуг майстра

залежить від матеріалів, складності проєкту, обсягу та квадратури. Виконати все

самому набагато дешевше, якщо робити ремонт паралельно до основної роботи;

залежить від матеріалів, складності проєкту, обсягу та квадратури. Виконати все самому набагато дешевше, якщо робити ремонт паралельно до основної роботи; відсутність сторонніх у домі — для декого поява у домі чужих людей приносить

суттєвий дискомфорт. Якщо нікуди переїхати на якийсь час, то доведеться

стикатися з виконавцями цілий день, позбавляючись особистого простору. Крім

того, багато хто турбується про безпеку та збереження цінних речей, які

знаходяться вдома.

Важливо врахувати й недоліки, з якими доведеться мати справу:

витрати часу – ремонт є трудомістким процесом, що займає весь вільний час.

Доведеться або брати відпустку, або розтягувати роботи на довгі роки, займаючись

ремонтом після основної роботи;

Доведеться або брати відпустку, або розтягувати роботи на довгі роки, займаючись ремонтом після основної роботи; закупівля інвентарю – ремонтні роботи передбачають різні процеси: фарбування,

поклейка, обробка, монтаж. Для всього знадобляться інструменти та

електроприлади. Їх доведеться купувати у будівельному магазині і після ремонту

вони навряд чи будуть потрібні. Варто заздалегідь підрахувати суму, яку необхідно

витратити на устаткування;

поклейка, обробка, монтаж. Для всього знадобляться інструменти та електроприлади. Їх доведеться купувати у будівельному магазині і після ремонту вони навряд чи будуть потрібні. Варто заздалегідь підрахувати суму, яку необхідно витратити на устаткування; якість – створивши план у себе в голові, не кожен здатний його реалізувати

насправді. Можливі помилки, які спричинять псування матеріалу, що своєю чергою

збільшує загальні витрати на ремонт.

Залежно від складності проєкту, можна продовжувати обидва списки. Тут зібрані основні

нюанси, з якими стикається переважна більшість людей.

Будівельна бригада: плюси та мінуси

Головний та основний мінус звернення до фахівців – оплата праці. Саме цей фактор стає

каменем спотикання. При цьому переваг від послуг набагато більше:

оперативність – терміни ремонту обумовлюються заздалегідь, професіонали завжди здають об’єкт у погоджений час. Можна домовитися про більш стислі терміни,

наприклад, до свята чи відпустки;

наприклад, до свята чи відпустки; високий рівень виконання – звертаючись до фахівців, ви отримуєте відмінний

результат виконаних робіт: гладкі стіни та стелі, акуратне фарбування, поклейка

шпалер, встановлення вікон під рівень та рівні підлоги;

результат виконаних робіт: гладкі стіни та стелі, акуратне фарбування, поклейка шпалер, встановлення вікон під рівень та рівні підлоги; економія власних сил, коштів і часу – наймаючи будівельну бригаду, ви займаєтеся

своїми справами, відпочиваєте після роботи, займаєтеся з родиною та багато

іншого.

Кожну роботу має виконувати спеціаліст свого профілю. Не варто програмісту займатися

обробкою деревини, а токарю сідати за створення локальної мережі, якщо, звісно, до цього

не лежить душа. Якщо потрібна професійна послуга — звертайтеся до майстрів і

залишитеся задоволеними.