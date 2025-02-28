Ремонт на Володимирській в Ужгороді: рух перекрито та зміни в маршруті автобуса 11Б

З сьогоднішнього дня, 28 лютого, перекрито рух транспорту на частині вулиці Володимирської – від перехрестя з вулицею Василя Гаджеги (колишня Радищева) до перехрестя з вулицею Михайла Драгоманова. Причина – терміновий ремонт дорожнього покриття, повідомляють на сайті Ужгородської міської ради.

Департамент міської інфраструктури повідомляє, що вже стартували підготовчі роботи. Через це автобусний маршрут №11Б «вул. Володимирська – пл. Корятовича (через Боздоський парк)» на кілька днів змінить свій маршрут. Тимчасово він курсуватиме до кінцевої зупинки «Карпати» (колишня «Гроклін Карпати») на вулиці Володимирській. При цьому автобус не проїжджатиме біля Боздоського парку та не заїжджатиме на вулиці Анатолія Тегзи (Возз’єднання), Слов’янську набережну та вулицю Василя Гаджеги.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: ілюстративне

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