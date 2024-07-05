Рейтинг вишів України-2024: на яких місцях закарпатські

Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» склав консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2024 року.
Як повідомляють укладачі рейтингу, для оцінювання використали найбільш авторитеті серед експертів і ЗМІ національні рейтинги закладів освіти України: «Бал НМТ на контракт», «Топ-200 Україна» та «Scopus». Кожен із цих рейтингів використовує різні критерії оцінювання закладів вищої освіти.
У підсумку було сформовано узагальнений консолідований рейтинг, що враховує бали кількох найавторитетніших рейтингів.
У рейтинговій таблиці закарпатські виші опинилися на таких місцях:
Ужгородський національний університет – 11 місце
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ – 140 місце
Мукачівський державний університет – 178-188 місце
Закарпатська академія мистецтв – 208-209 місце
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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: LexInform
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