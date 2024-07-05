Рейтинг вишів України-2024: на яких місцях закарпатські

Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» склав консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2024 року.

Як повідомляють укладачі рейтингу, для оцінювання використали найбільш авторитеті серед експертів і ЗМІ національні рейтинги закладів освіти України: «Бал НМТ на контракт», «Топ-200 Україна» та «Scopus». Кожен із цих рейтингів використовує різні критерії оцінювання закладів вищої освіти.

У підсумку було сформовано узагальнений консолідований рейтинг, що враховує бали кількох найавторитетніших рейтингів.

У рейтинговій таблиці закарпатські виші опинилися на таких місцях:

Ужгородський національний університет – 11 місце

Бал НМТ на контракт – 25;

ТОП-200 вишів України – 18;

Scopus – 19.

Підсумковий бал – 62.

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ – 140 місце

Бал НМТ на контракт – 128.

ТОП-200 вишів України – 155.

Scopus– 129.

Підсумковий бал – 419.

Мукачівський державний університет – 178-188 місце

Бал НМТ на контракт – 196;

ТОП-200 вишів України – 151;

Scopus – 181.

Підсумковий бал – 528.

Закарпатська академія мистецтв – 208-209 місце

Бал НМТ на контракт – 201;

ТОП-200 вишів України – 153;

Scopus – 215.

Підсумковий бал – 569.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: LexInform

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