Реабілітаційний центр для військових в Ужгороді будують у співпраці МОЗ та Світового банку (Доповнено)

В обласному центрі Закарпаття продовжується будівництво першого на Закарпатті обласного центру реабілітації для військових «4.5.0. Recovery Center».

Будівництво медзакладу здійснюється, зокрема, коштом та у межах спільного проєкту МОЗ України та Світового банку «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (HEAL Ukraine), повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я.

Орієнтовна вартість робіт у рамах програми HEAL Ukraine за підтримки Світового банку становитиме 10 млн доларів.

Як зазначив під час онлайн-наради міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, реабілітаційний центр буде зведено відповідно до найновіших європейських стандартів.

У ході наради її учасники обговорили результати проміжного звіту інжинірингової компанії та моніторингового візиту консультантів проєкту. Також було узгоджено план подальших дій щодо об’єкта.

Як пояснив у коментарі Varosh проєктний менеджер центру реабілітації «4.5.0. Recovery Center» Тарас Гайдук, станом на зараз за кошти обласного бюджету та донорів, зокрема, з Чеської Республіки, завершено першу чергу будівництво об’єкта. Продовжуватимуть його вже у межах програми HEAL Ukraine.

У рамках першої черги на об’єкті здійснили плановану добудову, засклили будівлю, зробили внутрішні перегородження.

“Тепер ми передаємо функцію замовника Міністерству охорони здоров’я, яке проведе наступну тендерну закупівлю і завершуватиме будівництво за кошти Світового банку. Зважаючи на закладене на реабілітаційний центр фінансування за програмою HEAL, проєкт дещо вдосконалили: наприклад, додали деякі позиції з обладнання, при цьому передбачили закупівлю якіснішого обладнання від європейських виробників”, – сказав Тарас Гайдук.

Як повідомляв Varosh, реабілітаційний центр для військових «4.5.0. Recovery Center» зводять на території колишнього полового будинку. Будівництво передбачає реновацію будівлі, добудову ще одного крила, заміну комунікацій та впорядкування прилеглої території. Загальна попередня вартість робіт становить орієнтовано 400 млн грн.

У закладі здійснюватимуть реабілітацію військовослужбовців зі спинальними травмами, травмами головного мозку, опіковими ушкодженнями, з протезуваннями. Допомагатимуть навіть найважчим лежачим пацієнтам знову стати на ноги та жити повноцінне життя.

Простір реабілітаційного центру проєктували з урахуванням усіх необхідних умов інклюзивності та доступності: з широкими дверними проходами й коридорами, згладженими кутами та доступом до санвузлів у палатах для пацієнтів на кріслах колісних.

Ліжковий фонд майбутнього центру становитиме 100 ліжкомісць, однак з урахуванням й амбулаторних відвідувачів, заклад зможе приймати одночасно до 500 пацієнтів.

Облаштування реабілітаційного центру для військових в Ужгороді планують завершити до кінця 2026 року.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Візуалізація: Проєктний офіс з реалізації концепту обласного реабілітаційного центру «4.5.0. Recovery Center»

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