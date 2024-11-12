Реабілітаційний центр для благородних оленів запрацював на Закарпатті

Окрім оленів, у центрі також рятуватимуть та адаптовуватимуть козуль і ланей.

Реабілітаційний центр для оленів благородних та інших парнокопитних відкрили у Нацпарку “Сиревир”.

Як розповів у коментарі Varosh директор нацпарку Микола Дербак, роботи з облаштування реабілітаційного центру тривали з червня. За цей час тут звели 2 відкритих вольєри: обгородили ділянки лісу парканом, аби олені могли вільно гуляти, пересуватися територію в умовах, максимально наближених до природних, і при цьому не наражатися на небезпеку.

“Вольєр для оленя благородного – це територія змішаного хвойного й букового лісу площею майже 3 га, огорожена парканом висотою 3 метри. Ще один вольєр, де утримуватимуться козулі та лані, облаштований на території 1,9 га і огороджений парканом 2 метри в висоту. На території є спеціально обладнані місця для годування, місця зберігання сіна, водоймище. Маємо і сформовану кормову базу для тварин: сіно, кукурудза, зернові, яблука, морква”, – розповів Микола Дербак.

У реабілітаційному центрі прийматимуть постраждалих від браконьєрства або від природних травм парнокопитних. Також прийматимуть тварин від людей, якщо ті знаходитимуть їх у лісі. Власне, одна з козуль, що утримується нині у центрі, потрапила сюди саме таким шляхом: свого часу її знайшов і вигодував один із працівників нацпарку “Синевир”, сказав Микола Дербак.

У закладі тваринам надаватимуть необхідну допомогу та доглядатимуть за ними. Після реабілітації та адаптації будуть пробувати випускати тварин у дику природу, аби ті могли повернутися у своє природне середовище.

Нині у реабілітаційному центрі перебуває 4 оленя благородних: дорослий 5-річний самець і юне піврічне оленятко та 2 самки. Їх на Закарпаття передали працівники Національного природного парку “Залісся” на Київщині, розповів Микола Дербак. Також тут нині є 2 лані – самка і самець – і маленьке дике козенятко.

Реабілітаційний центр для парнокопитних облаштували на тій же території, де діє й центр реабілітації хижих птахів. Він уже доступний для відвідування: окремі олені без страху підходять до людей, беруть їжу з рук і фотографуються, сказав Микола Дербак.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Національного природного парку “Синевир” у Фейсбуці

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