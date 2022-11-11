Re:Open Zakarpattia: Налагодити ситуацію з переселенцями у Берегові вдалося завдяки досвіду з паводками

Завдяки досвіду закарпатських громад під час подолання наслідків паводків 1998-200-х років, а також системній роботі із гуманітарними вантажами — вдалося швидко створити сприятливу атмосферу для переселенців та налагодити всю необхідну інфраструктуру для їх проживання. Про це під час форуму Re:Open Zakarpattia 2022 заявив міський голова Берегова Золтан Бабяк.

“На сьогоднішній день в Берегово зареєстровано 6 тисяч переселенців. На фоні великих міст Львова чи Івано-Франківська – це невеличка цифра. Але і наше місто теж невеличке — наше ОТГ має населення 40 тисяч”, – наголосив Бабяк.

За його словами, попри нестачу комунальних закладів для розселення переселенців — всі, хто потребував тимчасового прихистку, його отримали. Більшість розмістилися у приміщеннях закладів дошкільної освіти та у приватному секторі.

“У нас немає таких великих пансіонатів державного або комунального власності. Але всі переселенці знайшли свій прихисток — ми це організували на якісному рівні, ми всіх зареєстрували та дали можливість до гідного життя”, — підкреслив міський голова Берегова.

Крім того, за словами Золтана Бабяка, для переселенців на 2-3 місяці від початку війни із Мальтійською службою допомоги була запроваджена система соціальних карток. За словами міського голови Берегова, така система дозволяє якісно обліковувати гуманітарну допомогу.

Ужгородський прес клуб