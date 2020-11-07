Re:Open Zakarpattia: 7-8 листопада пройде форум розвитку Закарпатської області

Захід має на меті привернути позитивну увагу до унікального мультикультурного регіону України в центрі Європи, відкрити його заново для всієї країни та світу, а також згенерувати ідеї для майбутніх рішень, щоб перетворити Закарпаття на нову історію успіху.

«Re:Open Zakarpattia» – це незалежний дискусійний майданчик, створений для відвертої розмови офлайн та онлайн, щоб об’єднати якомога більше тих, хто розробляє та ухвалює рішення щодо розвитку Закарпаття, або впливає на цей процес. Окремою амбіцією форуму є прагнення спростувати негативні стереотипи про Закарпаття та сформувати новий якісний порядок денний розвитку регіону.

«За останні роки через низку причин Закарпатська область почала асоціюватися, в першу чергу, з негативними подіями чи явищами, як то сепаратизм, контрабанда чи кримінальні розбірки. Але це викривлене та хибне уявлення про регіон. Форум «Re:Open Zakarpattia» повинен сформувати та обґрунтувати інший публічний порядок денний для цього регіону, зокрема у контексті збереження унікальної мультикультурності регіону, розбудови спроможних громад та ефективного місцевого самоврядування, залучення нових інвестицій, розвитку інфраструктури та перетворення Закарпаття з суто географічних на справжні «західні ворота» України, використання історичних та культурних зв’язків регіону з сусідніми країнами, що є членами ЄС і НАТО, для нарощення транскордонної співпраці та просування європейської інтеграції», – зауважує Дмитро Тужанський, директор ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії», що є організатором форуму.

За його словами, форум повинен дати чіткі та об’єктивні відповіді на питання, яким насправді є, а головне, – яким може і має бути Закарпаття з огляду на свою історію, ресурси та потенціал.

«Попри усі труднощі останніх років, сьогодні Закарпаття зберігає великий потенціал і є, мабуть, найбільш недооціненим регіоном України. Адже в ньому мирно живе та працює велика кількість національних спільнот, зберігаючи свою ідентичність та взаємозбагачуючи одна одну. У Закарпатській області виробляється 1/3 всіх гірських лиж у світі, а також комплектуючі для світових автомобільних брендів VW та Audi, тут випускають автомобілі Skoda, кавоварки Nespresso, шиють одяг Zara та Hugo Boss. А ще вирощують органічні овочі та фрукти, створюють неймовірне вино, ароматні сири та легендарну бринзу. Іншими словами, Закарпаття має усе, аби бути новою історією успіху України, і щоб її втілити, потрібна серйозна дискусія про Закарпаття. І це має бути дискусія най найвищому рівні в контексті розвитку України та всієї Центрально-Східної Європи», – додає Дмитро Тужанський, наголошуючи, що їхній проєкт не обмежується суто 2-денним форумом, а передбачає серію публікацій про Закарпаття у ЗМІ, відкриті дискусії, презентації.

Форум «Re:Open Zakarpattia» пройде у форматі панельних дискусій і транслюватиметься наживо, при чому як українською, так і англійською мовами.

Посилання на онлайн-трансляції:

На заході буде також презентовано результати соціологічного дослідження про Закарпаття від Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва».

Свою участь у форумі підтвердили депутат Європейського парламенту Андрюс Кубіліус, голова Комітету ВРУ з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін, заступник міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря, голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів, генеральний директор та ініціатор проєкту Промприлад.Реновація Юрій Филюк, засновник проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко, режисер фільму «Мої думки тихі» Антоніо Лукіч, засновник pro.mova та член Несторівської групи Євген Глібовицький, художниця та креативний стратег Олеся Драшкаба, журналіст та головний редактор «Історичної правди» Вахтанг Кіпіані, директор Інституту зовнішньої політики та торгівлі при МЗС Угорщини Мартон Угрожді, співвласник та Голова Наглядової ради Холдингу емоцій «!FEST» Андрій Худо, президент Українського PEN Андрій Курков, актриса Римма Зюбіна, директор Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького Тетяна Романовська, голова правління Мережі захисту національних інтересів «АНТС» Ганна Гопко, головред журналу New Eastern Europe (Польща) Адам Рейхардт, виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, почесний президент PEN Ukraine Микола Рябчук, голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, голова Закарпатської облради Михайло Рівіс, голова Львівської облради Олександр Ганущин.

Більше деталей про форум, фінальну програму та учасників шукайте на офіційних сторінках проєкту

подія у Facebook https://www.facebook.com/events/272571654040278/

сайт http://reopen.zakarpattia.org.ua

Увесь проєкт реалізується ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Програма форуму «Re:Open Zakarpattia»

День 1, субота, 7 листопада

10:40 – 11:00 – Відкриття

11:00 – 12:30 – Панель №1. Закарпаття як західний фронтир України

Панель стартує (30 хв) з презентації результатів соціологічного дослідження громадської думки місцевих мешканців до національних і регіональних проблем в Закарпатській області. Далі йде обговорення і результатів цього дослідження, і специфіки Закарпаття як західного прикордонного регіону.

Учасники панелі:

Андрій Сухарина, Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Євген Глібовицький, засновник pro.mova, член Несторівської групи Іванна Климпуш-Цинцадзе, голова Комітету ВРУ з питань інтеграції України з ЄС Вахтанг Кіпіані, журналіст, головний редактор «Історичної правди» Микола Рябчук, почесний президент PEN Ukraine

Модератор: Дмитро Тужанський, директор Інституту Центральноєвропейської Стратегії

12:30 – 14:00 – Панель №2. Адмінреформа, децентралізація та регіональна політика: як розвивати Закарпаття в нових умовах

Учасники панелі:

Олексій Петров, голова Закарпатської ОДА Михайло Рівіс, голова Закарпатської облради Віталій Безгін, народний депутат Іван Лукеря, заступник Міністра розвитку громад та територій України Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України

Модератор: Володимир Феськов, експерт з децентралізації

15:00 – 16:00 – Панель №3. Інфраструктурний прорив регіону: дороги, залізниця, авіасполучення та кордони

Учасники панелі:

Тетяна Романовська, директор Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького Віталій Цвігун, заступник голови Закарпатської ОДА Ірина Сушко, директор ГО «Європа без бар’єрів»

Модератор: Євген Глібовицький, засновник pro.mova, член Несторівської групи

16:00 – 17:30 – Панель 4. Відносини з західними сусідами України: роль Закарпаття в «побудові мостів»

Учасники панелі:

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України відеозвернення Мартон Угрожді, директор Інституту зовнішньої політики та торгівлі (Угорщина) онлайн Павло Клімкін, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Ганна Гопко, голова правління Мережі захисту національних інтересів «АНТС» онлайн Адам Рейхардт, головред журналу New Eastern Europe (Польща) онлайн Андріус Кубіліус, депутат Європейського парламенту онлайн

Модератор: Сергій Сидоренко, редактор Європейської Правди

17:50 – 19:00 – Панель 5. Креативні індустрії Закарпаття

Учасники панелі:

Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України відеозвернення Антоніо Лукіч, режисер фільму «Мої думки тихі» Михайло Ілько, засновник Ilko Gallery Римма Зюбіна, акторка Олеся Драшкаба, художниця, кураторка, креативний стратег

Модератор: Олександр Мерявчик, голова ГО «Закарпатська фільмкомісія»

День 2, неділя, 8 листопада

10:00 – 11:00 – Панель 6. Як повторити інвестиційне диво початку 2000-х на Закарпатті або створити нове

Учасники панелі:

Володимир Панов, член наглядової ради ПрАТ «Єврокар» Ольга Магалецька, керівник Офісу Національної інвестиційної ради при Президентові України онлайн Юрій Филюк, CEO проекту Promprylad.Renovation Геннадій Полонський, професор Букінгемської школи бізнесу

Модератор: Володимир Приходько, директор СЕЗ «Закарпаття» (2002-2009)

11:00 – 12:00 – Панель 7. Туризм як драйвер регіонального розвитку

Учасники панелі:

Федір Шандор, експерт з туризму, професор Мар’яна Олеськів, голова Державного агентства розвитку туризму онлайн Богдан Логвиненко, засновник Ukraїner Андрій Худо, співзасновник холдингу емоцій Fest Сергій Овчаров, фахівець з розвитку гірськолижних курортів

Модератор: Віталій Глагола, журналіст, блогер

12:00 – 13:00 – Панель 8. Культура і мультикультуралізм: як перетворити різноманітність зі слабкості на перевагу

Учасники панелі:

Андрій Курков, письменник, президент PEN Ukraine Олеся Драшкаба, художниця, кураторка, креативний стратег Вахтанг Кіпіані, журналіст, головний редактор «Історичної правди» Богдан Логвиненко, засновник Ukraїner Петро Мідянка, письменник

Модератор: Андрій Любка, письменник

14:00 – 15:00 – Панель 9. Екологічні виклики Закарпаття

Учасники панелі:

Оксана Станкевич, еколог, керiвник РМЕО «Екосфера» Олексій Петров, голова Закарпатської ОДА Ростислав Мартинюк, учасник руху Free Svydovets, гірський рятувальник Міхаель Ґалер, депутат Європейського парламенту Олена Колтик, директор Департаменту з питань поводження з відходами та екологічної безпеки Олександр Шуст, директор Департаменту з питань надрокористування та відновлення довкілля

Модератор: Андрій Шекета, депутат Закарпатської облради

15:00 – 16:00 – Панель 10. Транскордонна співпраця: як Закарпаттю залучати більше ресурсів

Учасники панелі:

Олександр Ганущин, керівник Правління Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» Володимир Чубірко, директор благодійного фонду «ВіЗа» Михайло Данканич, Агентство Регіонального Розвитку та Транскордонного Співробітництва «Закарпаття» Євгеній Лукша, голова правління Асоціації проектних менеджерів «Ядро»

Модератор: Мирослава Лендьєл, доктор політичних наук, УжНУ

16:20 – 17:20 – Панель 11. Не тільки вижити, а й стати сильнішими: Україна та Закарпаття в «коронавірусній реальності»

Учасники панелі:

Степан Карабіньош, лікар-інфекціоніст Тамара Готра, рестораторка Олександр Шаталов, засновник пивоварні « Ципа » Меліта Рішко, співзасновниця турагенції Катерина Гольцберг, психолог онлайн

Модератор: Віталій Глагола, журналіст

17:20 – 18:30 – Панель 12. Що єднає Україну (у партнерстві з PEN Ukraine)

Учасники панелі:

Тарас Прохасько, письменник Андрій Курков, письменник, президент PEN Ukraine Микола Рябчук, почесний президент PEN Ukraine Олена Стяжкіна, письменниця

Модератор: Тетяна Терен, Віце-президентка Українського ПЕН

18:30 – 19:00 – Підсумки та офіційне закриття

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