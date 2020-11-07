Re:Open Zakarpattia: 7-8 листопада пройде форум розвитку Закарпатської області

Захід має на меті привернути позитивну увагу до унікального мультикультурного регіону України в центрі Європи, відкрити його заново для всієї країни та світу, а також згенерувати ідеї для майбутніх рішень, щоб перетворити Закарпаття на нову історію успіху.
«Re:Open Zakarpattia» – це незалежний дискусійний майданчик, створений для відвертої розмови офлайн та онлайн, щоб об’єднати якомога більше тих, хто розробляє та ухвалює рішення щодо розвитку Закарпаття, або впливає на цей процес. Окремою амбіцією форуму є прагнення спростувати негативні стереотипи про Закарпаття та сформувати новий якісний порядок денний розвитку регіону.
«За останні роки через низку причин Закарпатська область почала асоціюватися, в першу чергу, з негативними подіями чи явищами, як то сепаратизм, контрабанда чи кримінальні розбірки. Але це викривлене та хибне уявлення про регіон. Форум «Re:Open Zakarpattia» повинен сформувати та обґрунтувати інший публічний порядок денний для цього регіону, зокрема у контексті збереження унікальної мультикультурності регіону, розбудови спроможних громад та ефективного місцевого самоврядування, залучення нових інвестицій, розвитку інфраструктури та перетворення Закарпаття з суто географічних на справжні «західні ворота» України, використання історичних та культурних зв’язків регіону з сусідніми країнами, що є членами ЄС і НАТО, для нарощення транскордонної співпраці та просування європейської інтеграції», – зауважує Дмитро Тужанський, директор ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії», що є організатором форуму.
За його словами, форум повинен дати чіткі та об’єктивні відповіді на питання, яким насправді є, а головне, – яким може і має бути Закарпаття з огляду на свою історію, ресурси та потенціал.
«Попри усі труднощі останніх років, сьогодні Закарпаття зберігає великий потенціал і є, мабуть, найбільш недооціненим регіоном України. Адже в ньому мирно живе та працює велика кількість національних спільнот, зберігаючи свою ідентичність та взаємозбагачуючи одна одну. У Закарпатській області виробляється 1/3 всіх гірських лиж у світі, а також комплектуючі для світових автомобільних брендів VW та Audi, тут випускають автомобілі Skoda, кавоварки Nespresso, шиють одяг Zara та Hugo Boss. А ще вирощують органічні овочі та фрукти, створюють неймовірне вино, ароматні сири та легендарну бринзу. Іншими словами, Закарпаття має усе, аби бути новою історією успіху України, і щоб її втілити, потрібна серйозна дискусія про Закарпаття. І це має бути дискусія най найвищому рівні в контексті розвитку України та всієї Центрально-Східної Європи», – додає Дмитро Тужанський, наголошуючи, що їхній проєкт не обмежується суто 2-денним форумом, а передбачає серію публікацій про Закарпаття у ЗМІ, відкриті дискусії, презентації.
Форум «Re:Open Zakarpattia» пройде у форматі панельних дискусій і транслюватиметься наживо, при чому як українською, так і англійською мовами.
Посилання на онлайн-трансляції:
На заході буде також презентовано результати соціологічного дослідження про Закарпаття від Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва».
Свою участь у форумі підтвердили депутат Європейського парламенту Андрюс Кубіліус, голова Комітету ВРУ з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін, заступник міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря, голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів, генеральний директор та ініціатор проєкту Промприлад.Реновація Юрій Филюк, засновник проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко, режисер фільму «Мої думки тихі» Антоніо Лукіч, засновник pro.mova та член Несторівської групи Євген Глібовицький, художниця та креативний стратег Олеся Драшкаба, журналіст та головний редактор «Історичної правди» Вахтанг Кіпіані, директор Інституту зовнішньої політики та торгівлі при МЗС Угорщини Мартон Угрожді, співвласник та Голова Наглядової ради Холдингу емоцій «!FEST» Андрій Худо, президент Українського PEN Андрій Курков, актриса Римма Зюбіна, директор Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького Тетяна Романовська, голова правління Мережі захисту національних інтересів «АНТС» Ганна Гопко, головред журналу New Eastern Europe (Польща) Адам Рейхардт, виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, почесний президент PEN Ukraine Микола Рябчук, голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, голова Закарпатської облради Михайло Рівіс, голова Львівської облради Олександр Ганущин.
Більше деталей про форум, фінальну програму та учасників шукайте на офіційних сторінках проєкту
Увесь проєкт реалізується ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
День 1, субота, 7 листопада
10:40 – 11:00 – Відкриття
11:00 – 12:30 – Панель №1. Закарпаття як західний фронтир України
Панель стартує (30 хв) з презентації результатів соціологічного дослідження громадської думки місцевих мешканців до національних і регіональних проблем в Закарпатській області. Далі йде обговорення і результатів цього дослідження, і специфіки Закарпаття як західного прикордонного регіону.
Учасники панелі:
Модератор: Дмитро Тужанський, директор Інституту Центральноєвропейської Стратегії
12:30 – 14:00 – Панель №2. Адмінреформа, децентралізація та регіональна політика: як розвивати Закарпаття в нових умовах
Учасники панелі:
Модератор: Володимир Феськов, експерт з децентралізації
15:00 – 16:00 – Панель №3. Інфраструктурний прорив регіону: дороги, залізниця, авіасполучення та кордони
Учасники панелі:
Модератор: Євген Глібовицький, засновник pro.mova, член Несторівської групи
16:00 – 17:30 – Панель 4. Відносини з західними сусідами України: роль Закарпаття в «побудові мостів»
Учасники панелі:
Модератор: Сергій Сидоренко, редактор Європейської Правди
17:50 – 19:00 – Панель 5. Креативні індустрії Закарпаття
Учасники панелі:
Модератор: Олександр Мерявчик, голова ГО «Закарпатська фільмкомісія»
День 2, неділя, 8 листопада
10:00 – 11:00 – Панель 6. Як повторити інвестиційне диво початку 2000-х на Закарпатті або створити нове
Учасники панелі:
Модератор: Володимир Приходько, директор СЕЗ «Закарпаття» (2002-2009)
11:00 – 12:00 – Панель 7. Туризм як драйвер регіонального розвитку
Учасники панелі:
Модератор: Віталій Глагола, журналіст, блогер
12:00 – 13:00 – Панель 8. Культура і мультикультуралізм: як перетворити різноманітність зі слабкості на перевагу
Учасники панелі:
Модератор: Андрій Любка, письменник
14:00 – 15:00 – Панель 9. Екологічні виклики Закарпаття
Учасники панелі:
Модератор: Андрій Шекета, депутат Закарпатської облради
15:00 – 16:00 – Панель 10. Транскордонна співпраця: як Закарпаттю залучати більше ресурсів
Учасники панелі:
Модератор: Мирослава Лендьєл, доктор політичних наук, УжНУ
16:20 – 17:20 – Панель 11. Не тільки вижити, а й стати сильнішими: Україна та Закарпаття в «коронавірусній реальності»
Учасники панелі:
Модератор: Віталій Глагола, журналіст
17:20 – 18:30 – Панель 12. Що єднає Україну (у партнерстві з PEN Ukraine)
Учасники панелі:
Модератор: Тетяна Терен, Віце-президентка Українського ПЕН
18:30 – 19:00 – Підсумки та офіційне закриття
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