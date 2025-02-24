Рашизм, бавовна, калідор: як війна впливає на нашу мову

Війна росії проти України змінює не лише перебіг історії, а й нашу мову. Збройне протистояння, суспільні трансформації та інформаційна війна породили сотні нових слів і виразів, які стали невіддільною частиною сучасної мовної картини.
Філологиня, літературна редакторка та дослідниця мови Ольга Васильєва проаналізувала мовні новотвори та створила словничок, у який увійшло 80 найпоширеніших з них, розділивши їх на три групи:
– Неологізми — абсолютно нові слова, які з’явилися внаслідок війни.
– Неосемантизми — знайомі слова з новим змістом.
– Неофразеологізми — нові стійкі вирази.
Найпоширеніші новотвори
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Бавовна — вибух у росії або на окупованій території (від автоматично перекладеного «хлопок»).
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Батальйон «Монако» — VIP-утікачі за кордон.
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Блекаут — повне знеструмлення населеного пункту через пошкодження енергоструктур унаслідок російського обстрілу.
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Бойові гуси — те саме, що бойові комарі, але з відсилкою до гусей, які нібито збили ворожий літак.
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Болота, болотяни; лаптєстан, лаптєногі; мокшандія, мокшанці; асвабадітєлі — росія, росіяни.
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Вата, ватник — патріот росії, прихильник «руского міра».
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Відправити на концерт Кобзона, закобзонити — ліквідувати ворога.
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Два-три тижні — дуже довго.
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Диванні війська — ті, хто не в ЗСУ і не для ЗСУ, проте вважають себе експертами в політичних і військових питаннях.
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Ждун — мешканець, який чекає на окупацію.
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Запоребрик — росія.
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Іхтамнєт — російські військові в Криму і так званих Л/ДНР (у Криму «зелені чоловічки»).
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Калідор — правило двох стін під час російського обстрілу.
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Кіборги — військові ЗСУ, які обороняли Донецький аеропорт (2014–2015).
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Котики — українські військові.
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Мінуснути — знищити (переважно про техніку).
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Мобік — мобілізований.
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Мопед, балалайка — іранський дрон Shahed.
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Мордор — росія.
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На щиті — замість «вантаж 200» (напис на транспорті, що перевозить тіла загиблих воїнів).
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Пекельні борошна — російські автоматичні переклади (від «адские муки»).
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Піксель — форма ЗСУ (російська форма — обісцянка (через особливість рисунка)).
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Плюс — знак згоди (військовий сленг).
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Повномасштабка — повномасштабне вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року.
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Рашизм — російський фашизм.
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Сепари — мешканці так званих Л/ДНР, які підтримали російську окупацію Донбасу 2014 року.
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Тисосплав — втеча військовозобовʼязаних чоловіків через річку Тиса.
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Толстоєвський — збірна назва класичної російської літератури.
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Ухилянт, ухилес — військовозобов’язаний, який ухиляється від мобілізації.
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Хороші росіяни — російські опозиціонери; мертві росіяни.
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Чмобік — мобілізований росіянин (від «частичная мобилизация»).
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Чотири, пʼять, нуль (4.5.0) — усе спокійно (військовий сленг).
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Шахедило (всю ніч) — російська атака дронами Shahed.
Нові слова та вирази – це не просто лінгвістична цікавинка, а відображення суспільних змін, адаптації до воєнних реалій та розвитку національної ідентичності. Важливо не боятися нової лексики, а навпаки – розуміти її походження, контекст та вживати її відповідально.
Мова змінюється щодня, і кожен із нас може впливати на її розвиток.
Діана Тищенко, Varosh
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