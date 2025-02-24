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Війна

Рашизм, бавовна, калідор: як війна впливає на нашу мову

24 Лютого 2025 40

Війна росії проти України змінює не лише перебіг історії, а й нашу мову. Збройне протистояння, суспільні трансформації та інформаційна війна породили сотні нових слів і виразів, які стали невіддільною частиною сучасної мовної картини.

Філологиня, літературна редакторка та дослідниця мови Ольга Васильєва проаналізувала мовні новотвори та створила словничок, у який увійшло 80 найпоширеніших з них, розділивши їх на три групи:
– Неологізми — абсолютно нові слова, які з’явилися внаслідок війни.
– Неосемантизми — знайомі слова з новим змістом.
– Неофразеологізми — нові стійкі вирази.

Найпоширеніші новотвори

Нові слова та вирази – це не просто лінгвістична цікавинка, а відображення суспільних змін, адаптації до воєнних реалій та розвитку національної ідентичності. Важливо не боятися нової лексики, а навпаки – розуміти її походження, контекст та вживати її відповідально.

Мова змінюється щодня, і кожен із нас може впливати на її розвиток.

Діана Тищенко, Varosh

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# війна # мова # новотвори # Ольга Васильєва

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