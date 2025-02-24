Рашизм, бавовна, калідор: як війна впливає на нашу мову

Війна росії проти України змінює не лише перебіг історії, а й нашу мову. Збройне протистояння, суспільні трансформації та інформаційна війна породили сотні нових слів і виразів, які стали невіддільною частиною сучасної мовної картини.

Філологиня, літературна редакторка та дослідниця мови Ольга Васильєва проаналізувала мовні новотвори та створила словничок, у який увійшло 80 найпоширеніших з них, розділивши їх на три групи:

– Неологізми — абсолютно нові слова, які з’явилися внаслідок війни.

– Неосемантизми — знайомі слова з новим змістом.

– Неофразеологізми — нові стійкі вирази.

Найпоширеніші новотвори

Бавовна — вибух у росії або на окупованій території (від автоматично перекладеного «хлопок»).

Батальйон «Монако» — VIP-утікачі за кордон.

Блекаут — повне знеструмлення населеного пункту через пошкодження енергоструктур унаслідок російського обстрілу.

Бойові гуси — те саме, що бойові комарі, але з відсилкою до гусей, які нібито збили ворожий літак.

Болота, болотяни; лаптєстан, лаптєногі; мокшандія, мокшанці; асвабадітєлі — росія, росіяни.

Вата, ватник — патріот росії, прихильник «руского міра».

Відправити на концерт Кобзона, закобзонити — ліквідувати ворога.

Два-три тижні — дуже довго.

Диванні війська — ті, хто не в ЗСУ і не для ЗСУ, проте вважають себе експертами в політичних і військових питаннях.

Ждун — мешканець, який чекає на окупацію.

Запоребрик — росія.

Іхтамнєт — російські військові в Криму і так званих Л/ДНР (у Криму «зелені чоловічки»).

Калідор — правило двох стін під час російського обстрілу.

Кіборги — військові ЗСУ, які обороняли Донецький аеропорт (2014–2015).

Котики — українські військові.

Мінуснути — знищити (переважно про техніку).

Мобік — мобілізований.

Мопед, балалайка — іранський дрон Shahed.

Мордор — росія.

На щиті — замість «вантаж 200» (напис на транспорті, що перевозить тіла загиблих воїнів).

Пекельні борошна — російські автоматичні переклади (від «адские муки»).

Піксель — форма ЗСУ (російська форма — обісцянка (через особливість рисунка)).

Плюс — знак згоди (військовий сленг).

Повномасштабка — повномасштабне вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Рашизм — російський фашизм.

Сепари — мешканці так званих Л/ДНР, які підтримали російську окупацію Донбасу 2014 року.

Тисосплав — втеча військовозобовʼязаних чоловіків через річку Тиса.

Толстоєвський — збірна назва класичної російської літератури.

Ухилянт, ухилес — військовозобов’язаний, який ухиляється від мобілізації.

Хороші росіяни — російські опозиціонери; мертві росіяни.

Чмобік — мобілізований росіянин (від «частичная мобилизация»).

Чотири, пʼять, нуль (4.5.0) — усе спокійно (військовий сленг).

Шахедило (всю ніч) — російська атака дронами Shahed.

Нові слова та вирази – це не просто лінгвістична цікавинка, а відображення суспільних змін, адаптації до воєнних реалій та розвитку національної ідентичності. Важливо не боятися нової лексики, а навпаки – розуміти її походження, контекст та вживати її відповідально.

Мова змінюється щодня, і кожен із нас може впливати на її розвиток.

Діана Тищенко, Varosh

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