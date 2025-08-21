Сьогодні зранку росія здійснила чергову масовану атаку з повітря по українських містах.

Під ворожим ракетним ударом опинилося також Закарпаття: росіяни атакували цивільний завод у Мукачеві.

“Одна з ракет влучила у велике американське підприємство з виробництва електроніки в найзахіднішому регіоні, спричинивши серйозні руйнування та жертви. Це повністю цивільний об’єкт, який не має жодного відношення до оборони чи військової сфери”, – написав у соціальній мережі Х міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, це не перша російська атака на американський бізнес в Україні після ударів по офісах Boeing у Києві на початку цього року та інших нападів.

“Жодної військової логіки чи необхідності — лише терор проти людей, бізнесу та нормального життя в нашій країні. Саме тому такі важливі зусилля, спрямовані на примус Росії до завершення війни, і ми знову підтверджуємо готовність України докладати всіх зусиль, аби наблизити мир”, – написав очільник МЗС.

Про завод Flex

Завод “Флекстронікс” у Мукачеві є одним із підприємств американської компанії Flex Ltd. – лідера з виробництва продуктів електроніки в Україні та світі. Компанія співпрацює з найвідомішими брендами, як от, Google, Nike, Teradata, Bose та Lenovo.

Серед основних напрямів виробництва — виготовлення електронних вузлів, побутова техніка та телекомунікаційні товари, а також комплектуючі для галузі охорони здоров’я та інших електронних виробів.

У Мукачеві основний корпус заводу з виробництва продукції електроніки працює з 2012 року. Також у 2018 році був побудований завод з лиття пластмаси.

За інформацією заступника голови Закарпатської ОВА Василя Іванча, на заводі працювало майже 2600 фахівців. За минулий рік це виробництво сплатило понад 340 млн грн податків, а за 7 місяців цього року – більше ніж 285 млн грн. Американські інвестиції в компанію склали близько 24,5 млн доларів.

“Після завершення робіт з ліквідації наслідків ракетного удару розпочнемо формувати пакет документів на оперативне отримання державної допомоги на відновлення виробничих потужностей. Йдеться про суму до 16 млн грн. Розпочали роботу щодо можливого працевлаштування людей на інші підприємства, щоб зберегти фахівців і допомогти забезпечити заробітну платню. Цим питанням вже займається Департамент економіки ОВА”, — повідомив Василь Іванчо.

Ситуація станом на зараз

За інформацією ГУ ДСНС у Закарпатській області, сьогодні зранку внаслідок ракетного удару по заводу тут виникла масштабна пожежа площею близько 7 тис. кв. м. Росіяни вдарили по заводу з іноземними інвестиціями двома ракетами типу Калібр.

За фактом вчинення воєнного злочину у Мукачеві Закарпатська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування. Як повідомляють в обласній прокуратурі, на місці події правоохоронці усіх структур збирають докази, опитують свідків та фіксують пошкодження цивільної інфраструктури.

Досудове розслідування здійснює УСБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури. Вся інформація використовується для притягнення винних до відповідальності.

Станом на ранок 21 серпня, за інформацією поліції Закарпатської області, внаслідок ракетного удару постраждало 15 людей. 6 постраждалих перебувають на стаціонарному лікуванні.

Як повідомляє Мукачівська міська рада, лікарі провели дві екстрені операції: наразі двоє пацієнтів знаходяться у травматологічному відділенні, один — у хірургічному, ще одна людина у неврологічному.

У місті створено комісію для фіксації та оцінки завданих збитків.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук сторінки ГУ ДСНС у Закарпатській області та Закарпатської обласної прокуратури

