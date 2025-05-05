4 травня в Ужгороді відбувся концерт гурту «Жадан і Собаки» у в межах туру «Нескорені». Тур містами України відбувається з метою збору коштів для закупівлі бронетехніки для 13-ої бригади ГНУ «Хартія».
З цієї нагоди в обласний центр Закарпаття також завітало Радіо «Хартія» – українське інформаційно-музичне онлайн-радіо, засноване у 2024 році Сергієм Жаданом та його побратимами й посестрою з 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія» Аллою Кошляк, Дмитром Третяком та Євгеном Турчиновим.
Радіо «Хартія» – це пересувна радіостудія, інформаційно-музичне незалежне медіа, яке щоразу виходить в ефір з різних локацій. В ефірах ведучі з гостями багато говорять про український спротив, військо, про прифронтові громади, а також про культуру, історію і психологію.
Гостями радіо «Хартія» в Ужгороді, студія якого розмістилася безпосередньо у Закарпатському музично-драматичному театрі, стали режисер Антоніо Лукіч; художник Олекса Манн; письменник, перекладач, волонтер Андрій Любка.
Під час розмови з ведучою Оленою Гусейновою режисер Антоніо Лукіч розповів про ідею та зйомки відеокліпу на пісню гурту «Жадан і Собаки» «Рогань», де він виступив кліпмейкером. Поспілкувалися про схожість та відмінність ужгородських та харківських підлітків, І, звісно, торкнулися питання кінематографа та кінофестивалів, поговорили про кіно, яке намагається здивувати або догодити, і про сприйняття кіно глядачем.
Відтак до розмови долучився художник Олекса Манн, з яким ведуча попіклувалася про міський простір Ужгорода та руйнівні впливи влади й забудовників на нього; про графіку, яка зберігає щезаюче місто й авторський «Побутовий альбом» Олекси Манна в цьому контексті; про суголосність модернізму Ужгорода та конструктивізму Харкова, а ще – про ілюстрування книг, зокрема, нещодавно надрукованої книги Леся Белея «Врятувати Марчика».
У розмові з письменником, волонтером Андрієм Любкою говорили про кілометри дороги з заходу на схід і про те, як через виснаженість змінюється романтичне до неї ставлення; про відповідальність за те, що те пишеш і що у часи війни – не пишеш і не говориш; про те, як війна забирає твій час і можливості та про книгу Андрія Любки«Війна з тильного боку».
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Фейсбук-сторінка Радіо “Хартія”
Головне фот: Детектор Медіа
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