4 травня в Ужгороді відбувся концерт гурту «Жадан і Собаки» у в межах туру «Нескорені». Тур містами України відбувається з метою збору коштів для закупівлі бронетехніки для 13-ої бригади ГНУ «Хартія».

З цієї нагоди в обласний центр Закарпаття також завітало Радіо «Хартія» – українське інформаційно-музичне онлайн-радіо, засноване у 2024 році Сергієм Жаданом та його побратимами й посестрою з 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія» Аллою Кошляк, Дмитром Третяком та Євгеном Турчиновим.

Радіо «Хартія» – це пересувна радіостудія, інформаційно-музичне незалежне медіа, яке щоразу виходить в ефір з різних локацій. В ефірах ведучі з гостями багато говорять про український спротив, військо, про прифронтові громади, а також про культуру, історію і психологію.

Гостями радіо «Хартія» в Ужгороді, студія якого розмістилася безпосередньо у Закарпатському музично-драматичному театрі, стали режисер Антоніо Лукіч; художник Олекса Манн; письменник, перекладач, волонтер Андрій Любка.

Розмови із гостями в Ужгороді

Під час розмови з ведучою Оленою Гусейновою режисер Антоніо Лукіч розповів про ідею та зйомки відеокліпу на пісню гурту «Жадан і Собаки» «Рогань», де він виступив кліпмейкером. Поспілкувалися про схожість та відмінність ужгородських та харківських підлітків, І, звісно, торкнулися питання кінематографа та кінофестивалів, поговорили про кіно, яке намагається здивувати або догодити, і про сприйняття кіно глядачем.