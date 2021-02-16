Письменник із Закарпаття видав дитячий фантастичний детектив про Тараса Шевченка

Про Тараса Шевченка написано десятки художніх творів – романів, повістей, драм, поем, а от героєм фантастичного твору для школярів він, схоже, стає вперше. У серії “Машина часу” харківського видавницта “Фоліо” ужгородський письменник Олександр Гаврош видав повість “Врятувати Тараса Шевченка”.

У роботу над біографією Кобзаря ужгородський письменник занурився під час написання кіносценарію на конкурс “Шевченко 200” у 2012 році, на якому посів друге місце. Відтоді не полишає художню Шевченкіану: у 2014 році на сцені Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого поставлено його п’єсу “Врятувати рядового Т.”. А в 2019 році у видавництві “Академія” вийшов роман “Донос” – про зрадника Кирило-Мефодіївського товариства Олексія Петрова.

І от наприкінці минулого року виходить повість для середнього шкільного віку “Врятувати Тараса Шевченка”. Вона є продовженням повісті “Музею пригод”, героями якої стали працівники столичного музею раритетів, у потаємній кімнаті вони несподівано відшукали міжчасовий портал і отримали змогу мандрувати в часі.

Як пояснює сам автор, він хотів нестандартно розповісти сучасним дітям про життя Тараса Шевченка. Адже хрестоматійний виклад вони отримують у школі. А в цій книжці можуть взяти участь у своєрідному літературному квесті, що допоможе краще пізнати київський період Тарас Шевченка. Хоча повість пригодницька, але містить чимало пізнавального матеріалу про геніального поета і художника, його оточення та Київ 1847 року.

На думку доктора історичних наук, письменника Сергія Федаки, “Нова книжка Олексадра Гавроша демонструє нестандартний підхід до однієї із найскладніших постатей української історії. Автор підійшов до цього з традиційним зухвальством і дивовижним безстрашшям, ризикнув і, схоже, що виграв”.

Varosh