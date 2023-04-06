Писанки в стилі поп-арт малювали в Ужгороді біля мініскульптурки Енді Ворголу, якого вважають “королем поп-арту”. Такий перформанс проводять дев’ятий рік поспіль. Об’єктом обрали писанку, щоб “осучаснити” її, — пояснив Varosh ініціатор заходу та ідейний натхненник Федір Шандор, професор кафедри соціології УжНУ, президент Закарпатської туристичної організації.

— Такою акцією ми хочемо показати, що писанка — не лише традиція, а й жива історія, — сказав він. — А Енді Воргол — один з найвидатніших художників сучасності. Він майстер перформансу, тому і ми проводимо це у форматі перформансу.

Акція щороку відбувається за тиждень до Великодня, — пояснила Varosh гідеса, яка проводила акцію, Марія Заболотна. Всі учасники — студенти і школярі. Цього року — це студенти кафедри суспільних наук УжНУ та учні школи №3.

— Діти малювали в стилі поп-арт, — розповіла вона. — Ми наголошуємо на особі Енді Воргола, на його закарпатському корінні. Енді Воргол малював свою повсякденність, ми ж малюємо свою. В 2019 році малювали виборчі бюлетні і галочки, які говорили про вибори, у 2020 ми малювали коронавірус, у 2021 малювали маски, шприци, голки тощо, у 2022 були дуже багато жовто-блакитних писанок. Цього року було непросто знайти простий символ року, але були дуже цікаві образи — навіть намалювали писанку з нашим “професором з окопу”.

Готові, вже намальовані писанки щороку здають у музей архітектури та побуту.

Varosh

Фото Анни Семенюк та Кетрін Кіш

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