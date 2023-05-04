Пилосос без мішка: що це і який краще купити

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Чистота в будинку – запорука здоров’я. Ця істина давно всім відома. Одним із

необхідних видів дрібної побутової техніки практично в кожній квартирі є пилососи. З їхньою

допомогою виконати прибирання можна за лічені хвилини. Якщо купуєте пилосос з

високою силою всмоктування на https://www.ctrs.com.ua/ru/pylesosy/, зможете швидко

позбутися пилу та шерсті тварин. Причому завдяки зручній трубці та великій кількості

насадок легко дотягнетесь до найважчих місць без пересування меблів. Відмінно

справляється прилад також з очищенням вертикальних поверхонь, м’яких меблів,

домашнього текстилю.

Пилососи без мішка – переваги перед звичайними

моделями

Коли йдеться про пилотяг, багато хто уявляє собі звичну конструкцію з мішком, в який

надходять пил і бруд. Після завершення збирання цей мішок доводиться витрушувати.

Якщо цього не зробити, тяга значно знижується, потужність всмоктування падає.

Більш сучасною альтернативою цій класичній конструкції є пилососи без мішка, які

представлені в кількох варіантах:

мийні – не тільки всмоктує пил, але також виконує вологе прибирання та

освіжає повітря у приміщенні;

освіжає повітря у приміщенні; вертикального та ручного типу – відрізняються довгастою конструкцією та

доступною ціною, їх зазвичай купують для компактних квартир;

доступною ціною, їх зазвичай купують для компактних квартир; роботи-пилососи – інноваційний прорив у сфері клінінгу, вони самі прибирають

приміщення, а завдяки круглій і пласкій формі легко забираються під ліжка й

шафи на ніжках.

Як бачимо, вибір порохотягів без мішка досить широкий. Які ж переваги вони мають,

якщо проводити паралелі з класичними “мішковими” варіантами:

1. Завдяки принципу роботи тяга не знижується протягом усього процесу

прибирання;

2. Вам не доводиться постійно купувати змінні торбинки, а вони сьогодні коштують

недешево;

3. Пил не потрапляє у повітря. Якщо вибираєте мийний варіант з аквафільтром

або фільтром тонкого очищення HEPA, якість прибирання буде завжди на

висоті.

Оскільки популярність даної модифікації стабільно зростає серед покупців, виробники

наділяють їх і додатковим функціоналом. Наприклад, завдяки особливому

влаштуванню щіточок, за один захід господарі зможуть очистити набагато більшу

площу, дотягнутися під дивани та книжкові етажерки, освіжити оббивку м’яких меблів.

Пилососи з контейнером: які купити

Вони обійдуться трохи дорожче, проте при правильному виборі прилад прослужить

значно довше і потішить якістю прибирання. При покупці необхідно відштовхуватися

від наступних технічних параметрів:

● тип пилососа – вертикальні та ручні для невеликих квартир, миючі або з

високою потужністю для приватних будинків та великих апартаментів;

● спосіб фільтрації – аквафільтр, циклонний фільтр, HEPA (тонка фільтрація);

● кількість насадок у комплекті для прибирання у складних місцях;

● габарити та вага.

Звісно, покупці звертають увагу на бренд та ціну. У 2023 році найбільший попит має

побутова техніка для клінінгу від таких виробників: Samsung, Bosch, Rowenta, Philips,

Karcher, Gorenje та інших. Ціни стартують від трьох тисяч гривень.