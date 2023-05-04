Пилосос без мішка: що це і який краще купити

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Чистота в будинку – запорука здоров’я. Ця істина давно всім відома. Одним із
необхідних видів дрібної побутової техніки практично в кожній квартирі є пилососи. З їхньою
допомогою виконати прибирання можна за лічені хвилини. Якщо купуєте пилосос з
високою силою всмоктування на https://www.ctrs.com.ua/ru/pylesosy/, зможете швидко
позбутися пилу та шерсті тварин. Причому завдяки зручній трубці та великій кількості
насадок легко дотягнетесь до найважчих місць без пересування меблів. Відмінно
справляється прилад також з очищенням вертикальних поверхонь, м’яких меблів,
домашнього текстилю.
Коли йдеться про пилотяг, багато хто уявляє собі звичну конструкцію з мішком, в який
надходять пил і бруд. Після завершення збирання цей мішок доводиться витрушувати.
Якщо цього не зробити, тяга значно знижується, потужність всмоктування падає.
Більш сучасною альтернативою цій класичній конструкції є пилососи без мішка, які
представлені в кількох варіантах:
Як бачимо, вибір порохотягів без мішка досить широкий. Які ж переваги вони мають,
якщо проводити паралелі з класичними “мішковими” варіантами:
1. Завдяки принципу роботи тяга не знижується протягом усього процесу
прибирання;
2. Вам не доводиться постійно купувати змінні торбинки, а вони сьогодні коштують
недешево;
3. Пил не потрапляє у повітря. Якщо вибираєте мийний варіант з аквафільтром
або фільтром тонкого очищення HEPA, якість прибирання буде завжди на
висоті.
Оскільки популярність даної модифікації стабільно зростає серед покупців, виробники
наділяють їх і додатковим функціоналом. Наприклад, завдяки особливому
влаштуванню щіточок, за один захід господарі зможуть очистити набагато більшу
площу, дотягнутися під дивани та книжкові етажерки, освіжити оббивку м’яких меблів.
Вони обійдуться трохи дорожче, проте при правильному виборі прилад прослужить
значно довше і потішить якістю прибирання. При покупці необхідно відштовхуватися
від наступних технічних параметрів:
● тип пилососа – вертикальні та ручні для невеликих квартир, миючі або з
високою потужністю для приватних будинків та великих апартаментів;
● спосіб фільтрації – аквафільтр, циклонний фільтр, HEPA (тонка фільтрація);
● кількість насадок у комплекті для прибирання у складних місцях;
● габарити та вага.
Звісно, покупці звертають увагу на бренд та ціну. У 2023 році найбільший попит має
побутова техніка для клінінгу від таких виробників: Samsung, Bosch, Rowenta, Philips,
Karcher, Gorenje та інших. Ціни стартують від трьох тисяч гривень.