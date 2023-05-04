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Пилосос без мішка: що це і який краще купити

4 Травня 2023 14

*На правах реклами

Чистота в будинку – запорука здоров’я. Ця істина давно всім відома. Одним із
необхідних видів дрібної побутової техніки практично в кожній квартирі є пилососи. З їхньою
допомогою виконати прибирання можна за лічені хвилини. Якщо купуєте пилосос з
високою силою всмоктування на https://www.ctrs.com.ua/ru/pylesosy/, зможете швидко
позбутися пилу та шерсті тварин. Причому завдяки зручній трубці та великій кількості
насадок легко дотягнетесь до найважчих місць без пересування меблів. Відмінно
справляється прилад також з очищенням вертикальних поверхонь, м’яких меблів,
домашнього текстилю.

пилосос (1)

Пилососи без мішка – переваги перед звичайними
моделями

Коли йдеться про пилотяг, багато хто уявляє собі звичну конструкцію з мішком, в який
надходять пил і бруд. Після завершення збирання цей мішок доводиться витрушувати.
Якщо цього не зробити, тяга значно знижується, потужність всмоктування падає.

Більш сучасною альтернативою цій класичній конструкції є пилососи без мішка, які
представлені в кількох варіантах:

Як бачимо, вибір порохотягів без мішка досить широкий. Які ж переваги вони мають,
якщо проводити паралелі з класичними “мішковими” варіантами:
1. Завдяки принципу роботи тяга не знижується протягом усього процесу
прибирання;
2. Вам не доводиться постійно купувати змінні торбинки, а вони сьогодні коштують
недешево;
3. Пил не потрапляє у повітря. Якщо вибираєте мийний варіант з аквафільтром
або фільтром тонкого очищення HEPA, якість прибирання буде завжди на
висоті.
Оскільки популярність даної модифікації стабільно зростає серед покупців, виробники
наділяють їх і додатковим функціоналом. Наприклад, завдяки особливому
влаштуванню щіточок, за один захід господарі зможуть очистити набагато більшу
площу, дотягнутися під дивани та книжкові етажерки, освіжити оббивку м’яких меблів.

пилосос (2)

Пилососи з контейнером: які купити

Вони обійдуться трохи дорожче, проте при правильному виборі прилад прослужить
значно довше і потішить якістю прибирання. При покупці необхідно відштовхуватися
від наступних технічних параметрів:

● тип пилососа – вертикальні та ручні для невеликих квартир, миючі або з
високою потужністю для приватних будинків та великих апартаментів;
● спосіб фільтрації – аквафільтр, циклонний фільтр, HEPA (тонка фільтрація);
● кількість насадок у комплекті для прибирання у складних місцях;
● габарити та вага.

Звісно, покупці звертають увагу на бренд та ціну. У 2023 році найбільший попит має
побутова техніка для клінінгу від таких виробників: Samsung, Bosch, Rowenta, Philips,
Karcher, Gorenje та інших. Ціни стартують від трьох тисяч гривень.

 

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