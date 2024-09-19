Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Пушкіно – на Міжлісне, Пещеру – на Печеру: ВР перейменувала 4 села на Закарпатті

19 Вересня 2024 63

Сьогодні під час засідання Верховної Ради прийнято Постанову про зміну назв 327 українських населених пунктів.

За відповідне рішення проголосував 281 народний депутат, повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України.

Відповідно до постанови, перейменовано 10 міст, 56 селищ, 261 село та 4 райони.

Серед інших, перейменовано й 4 села в Закарпатській області:

Це перше перейменування населених пунктів в Україні від початку повномасштабного вторгнення, повідомив у коментарі Varosh голова ГО «Декомунізація України» Вадим Поздняков. Перейменування зумовлене необхідністю дерусифікації населених пунктів та приведення їх назв до норм українського правопису. Тепер, аби рішення парламенту вступило в силу, його має підписати президент Володимир Зеленський.

За словами Вадима Позднякова, наразі залишаються питання до назв ще 2 населених пунктів на Закарпатті. Йдеться про село Червоне Ужгородського району та село Родникова Гута на Мукачівщині.

Щодо міст, які були перейменовані нинішньою постановою, то переменовано наступні:

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Історична правда

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# varosh # новини Varosh # перейменування Закарпаття # перейменування населені пункти # перейменування села # Пушкіно Закарпаття # село Пушкіно перейменування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Представництво ЄС в Україні запрошує на виставку мистецьких робіт учасників артрезиденції в Ужгороді

20 вересня в Ужгороді стартує V Карпатський Гірський Міжнародний Кінофестиваль. Програма

“Біофарма-Плазма” збудує в Ужгороді завод з виробництва ліків із плазми крові

У Боздоському парку в Ужгороді облаштовують центральний майданчик