Пушкіно – на Міжлісне, Пещеру – на Печеру: ВР перейменувала 4 села на Закарпатті

Сьогодні під час засідання Верховної Ради прийнято Постанову про зміну назв 327 українських населених пунктів.
За відповідне рішення проголосував 281 народний депутат, повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України.
Відповідно до постанови, перейменовано 10 міст, 56 селищ, 261 село та 4 райони.
Серед інших, перейменовано й 4 села в Закарпатській області:
Це перше перейменування населених пунктів в Україні від початку повномасштабного вторгнення, повідомив у коментарі Varosh голова ГО «Декомунізація України» Вадим Поздняков. Перейменування зумовлене необхідністю дерусифікації населених пунктів та приведення їх назв до норм українського правопису. Тепер, аби рішення парламенту вступило в силу, його має підписати президент Володимир Зеленський.
За словами Вадима Позднякова, наразі залишаються питання до назв ще 2 населених пунктів на Закарпатті. Йдеться про село Червоне Ужгородського району та село Родникова Гута на Мукачівщині.
Щодо міст, які були перейменовані нинішньою постановою, то переменовано наступні:
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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Історична правда
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