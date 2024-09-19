Пушкіно – на Міжлісне, Пещеру – на Печеру: ВР перейменувала 4 села на Закарпатті

Сьогодні під час засідання Верховної Ради прийнято Постанову про зміну назв 327 українських населених пунктів.

За відповідне рішення проголосував 281 народний депутат, повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України.

Відповідно до постанови, перейменовано 10 міст, 56 селищ, 261 село та 4 райони.

Серед інших, перейменовано й 4 села в Закарпатській області:

село Пушкіно Берегівського району – на село Міжлісне ;

Берегівського району – на село ; село Пещера Тячівського району – на село Печера ;

Тячівського району – на село ; село Кибляри Ужгородського району – на село Киблярі ;

Ужгородського району – на село ; село Чертеж Ужгородського району – на село Чертіж.

Це перше перейменування населених пунктів в Україні від початку повномасштабного вторгнення, повідомив у коментарі Varosh голова ГО «Декомунізація України» Вадим Поздняков. Перейменування зумовлене необхідністю дерусифікації населених пунктів та приведення їх назв до норм українського правопису. Тепер, аби рішення парламенту вступило в силу, його має підписати президент Володимир Зеленський.

За словами Вадима Позднякова, наразі залишаються питання до назв ще 2 населених пунктів на Закарпатті. Йдеться про село Червоне Ужгородського району та село Родникова Гута на Мукачівщині.

Щодо міст, які були перейменовані нинішньою постановою, то переменовано наступні:

місто Новомосковськ (Дніпропетровська область) на місто Самар ;

(Дніпропетровська область) на місто ; місто Першотравенськ (Дніпропетровська область) на місто Шахтарське ;

(Дніпропетровська область) на місто ; місто Первомайськ (Луганська область) на місто Сокологірськ ;

(Луганська область) на місто ; місто Молодогвардійськ (Луганська область) на місто Отаманівка ;

(Луганська область) на місто ; місто Сєвєродонецьк (Луганська область) на місто Сіверськодонецьк ;

(Луганська область) на місто ; місто Червоноград (Львівська область) на місто Шептицький ;

(Львівська область) на місто ; місто Дружба (Сумська область) на місто Хутір-Михайлівський ;

(Сумська область) на місто ; місто Красноград (Харківська область) на місто Берестин ;

(Харківська область) на місто ; місто Первомайський (Харківська область) на місто Златопіль ;

(Харківська область) на місто ; місто Ватутіне (Черкаська область) на місто Багачеве.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Історична правда

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