Пункт пропуску Халмеу-Дякове, який румунські фермери заблокували для в’їзду вантажівок з Закарпаття, розблоковано

Сьогодні румунські фермери розблокували для в’їзду вантажівок пункт пропуску «Дякове-Халмеу», що на кордоні з Румунією на Закарпатті.

Як повідомляє Закарпатська митниця, румунські фермери завершили акцію протесту та розблокували пункт пропуску «Халмеу-Дякове» з їхньої сторони.

Відтак румунські митники та прикордонники почали приймати перші вантажні транспортні засоби з України.

Впродовж попередньої доби румунська сторона формувала колону вантажних авто по 10-15 авто, супроводжуючи їх повз протестувальників до пункту пропуску на в’їзд в Україну.

“Таким чином, з 8 год ранку 19 січня по 8 год ранку 20 січня 2023 року було оформлено та пропущено 93 великогабаритні транспортні засоби”, – повідомляють на Закарпатській митниці.

Станом на 13:47 перед КПП «Дякове» на виїзд з України очікувало 30 вантажівок, в єЧерзі – 638 т/з.

Контекст

Зранку 18 січня румунські фермери заблокували КПП Халеу-Дякове для в’їзду вантажного транспорту з України в Румунію. Блокування кордону протестувальники здійснювали, використовуючи велику сільськогосподарську техніку.

Румунські фермери заблокували кордон для в’їзду вантажівок із Закарпаття у пункті пропуску Халмеу-Дякове

Пункт пропуску Халмеу-Дякове став третім, який заблокували румунські фермери на кордоні з Україною: раніше вони так само блокували в’їзд вантажівок у пунктах пропуску Сірет-Порубне та Вікову-де-Сус – Красноїльськ.

У такий спосіб румунські фермери протестували проти існуючого механізму імпорту українського зерна з України, заявляючи, що поставки українського зерна завантажили всі потужності з перевалки в порту Констанци й обвалили ціни на сільськогосподарську продукцію в регіоні.

Вдаючись до блокування кордону, румунські фермери вимагали дотацій та компенсацій збитків, яких вони зазнали, а також відновлення митних зборів на товари українського походження.

16 січня Міністерство сільського господарства Румунії та представники основних сільськогосподарських організацій досягли угоди, в результаті якої були задоволені кілька вимог фермерів, які блокували кордон з Україною. Втім, і після цього страйкарі продовжували блокаду спершу 2 пунктів пропуску, а відтак заблокували і третій.

20 січня пообіді Держприкордонслужба України повідомила, що вночі румунські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів через пункт пропуску «Порубне-Сірет». Згодом протестувальники також зняли блокаду і пункту пропуску Халмеу-Дякове.

Раніше так само блокували в’їзд вантажного транспорту на територію Словаччини словацькі фермери, висловлюючи незгоду із діючим «транспортним безвізом» між ЄС та Україною, впровадженим із 1 липня 2023 року. Словацькі страйкарі заявляють, що через згадану угоду європейські перевізники не здатні конкурувати з українськими, які пропонують нижчі ціни на перевезення.

Varosh,

Фото Закарпатської митниці

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.