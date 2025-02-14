Пункт пропуску для велосипедистів та пішоходів облаштують на Великоберезнянщині

Будівництво пункту пропуску «Забрідь-Улич» для пішоходів та велосипедистів внесли до Стратегії розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури з країнами Європейського Союзу та Республікою Молдова до 2030 року. Про це повідомили на сторінці Великоберезнянської селищної ради у фейсбуці. “Цей перехід має з’єднати велоінфраструктуру Словаччини і Польщі із Закарпаттям”, — йдеться в дописі.

Восени 2023-го на Березенщині в рамках українсько-словацького проєкту “Карпатська мобільність”, було промарковано 250 кілометрів велодоріжок різного типу, по цілому району: і по горах, і по трасах — презентували веломаршрут “Ужанський трейл”. Також була побудована інфраструктурна складова, 1800 метрів велодоріжки, з них 1200 метрів асфальтованої, а решта гравійної по Дамбі, — розповів Varosh ініціатор створення пункту пропуску, голова Великоберезнянської ТГ Богдан Кирлик.

— Ми зі свого боку робили кроки, розробили геодезію тієї території, потім було планування, потім була містобудівна рада, на якій було розглянуто і потім затверджують детальний план території, — пояснив він. — Тобто селищна рада зробила всі кроки, які були на даний час потрібні. Тепер вже після того, як ми включені у Стратегію розвитку Закарпатської області до 2030 року, наступним кроком з нашого боку має бути передача земельної ділянки, тобто землі комунальної власності, у державну власність.

За словами Богдана Кирлика, тепер уже кроки за українською стороною, на рівні вже Кабінету міністрів. Має відбутись Урядова комісія, Транскордонна, Україна-Словаччина, де вже обидві сторони мають зафіксувати бажання розбудови пункту пропуску “Забрідь-Улич”.

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— У нас підписаний меморандум про співпрацю в цьому плані, тому що ми розуміємо, що спільний веломаршрут покращить доступність туристів зі словацького боку в Україну. Пряшівський край зі свого боку дуже активно розбудовує велодоріжки та велоінфраструктуру, вони з’єднали їх з доріжками з боку Польщі і тепер, коли відкриється пункт пропуску “Забрідь-Улич”, це би була така тридержавна велодоріжка, яка дуже спрощувала б людям шлях до відпочинку на Бескидах.

Про терміни, коли фактично може з’явитися пункт пропуску, Богдан Кирлик наразі говорити не береться. Каже: головне, що є тристороннє бажання і пункт внесено в Стратегію розвитку краю.

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Зоряна Попович, Varosh

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