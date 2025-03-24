Публічні виступи на вулицях Ужгорода провели студенти Української академії лідерства

Публічні виступи про волонтерство, безхатніх тварин, гендерну нерівність, сучасну культуру провели днями в Ужгороді студенти Української академії лідерства. Так званий “гайд-парк”, або ж вільний простір для публічних виступів, провели одночасно на кількох локаціях міста: на Корзо, пішохідному мості, на Липовій алеї. Вийшли на найлюдніші локації Ужгорода, аби поділитися з перехожими темами, які турбують молодь особисто. Аби бути почутими, використовували драбини, гучномовці та плакати.

— Кінцевим результатом ми очікували бути почутими місцевими жителями, кожен виголошував промову на різну тему, яку вважав важливою, — кажуть студенти. — Можливо, хтось після почутого задумається або в когось з’явиться якась ідея, можливо щось реалізується. Головною метою спікерів було не переконати перехожих, а скоріше посіяти зерно сумніву. Бо сумнів змушує людину глибше дослідити тему та сформувати свою позицію щодо неї.

Бути почутими

Спільно студенти провели 30 виступів, кожен з яких відрізнявся тематикою та тривалістю, проте всі вони мали один меседж: “Ми хочемо, щоб ужгородці нас почули!”. Деякі зі студентів говорили про важливість психологічної підтримки та внутрішній ріст поза зоною комфорту, про реінтеграцію ветеранів у суспільство.

— Для мене гайд парк був про щире пережиття емоцій від теми, яка дуже болить, — поділилася одна зі студенток-учасниць Софі Годісь. — Мені хотілось, щоб те, що мене так турбує, стало живе, щоб воно відбилось в серцях людей і прокинуло їх, саме з такою місією я робила це. Також це було про відчуття власної впевненості та як концентрувати її всередині, щоб не розгубитись і з сильним посилом донести думку.

— Коли ветерани на фронті, ми підтримуємо їх, збираємо допомогу, донатимо, пишемо слова подяки, — каже Віка Герасименко. — Але що відбувається після того, як вони знімають форму і повертаються додому? Запрошуйте ветеранів до спільнот, громадських організацій, спортивних клубів, навчальних програм – це допомагає їм знову відчути себе частиною суспільства. Наші захисники ризикували життям заради нас. І тепер наше завдання – зробити так, щоб вони не почувалися зайвими у власній країні. Повага, підтримка, розуміння – ось три ключові речі, які допоможуть ветеранам адаптуватися до мирного життя. Важливо, щоб вони знали: суспільство їх не забуло, вони потрібні, і їхній внесок цінується.

Студенти лізли на драбини, на піддони, брали рупор в руки — все тому, що вони не бажають ховатися і точно не бажають мовчати. А ще таким новим форматом комунікації з суспільством студенти показали, що українська молодь має чіткі позицію та візію щодо майбутнього своєї країни.

Насамкінець, додамо, що такий формат комунікації — “Гайд-парк” — це один із варіантів заявити про свою позицію. Сьогодні цей термін означає будь-який вільний простір для публічних виступів, часто проводиться у форматі вуличних лекцій, дискусій або імпровізованих виступів.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Українська академія лідерства

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