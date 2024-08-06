“Пшеничні вечурки” вперше завітають в Ужгород

Майстерклас для дорослих з виготовлення соломʼяного коника проведе в Ужгороді громадська активістка, гідеса Аліса Смирна.

Аліса Смирна – ініціаторка проєкту «Від зернини до хлібини», в межах якого жінка разом із дітьми-учасниками проєкту засіяли торік поле пшеницею, а вже цього року зібрали врожай. Нині починають реалізовувати зерно. Частину змелють і спечуть із нього хліб.

Аби по максимуму використати усі матеріали зі збору, зокрема, солому від чищення пшениці, в’язали дідухи. Ту, що залишилася, використають для проведення майстер-класу з виготовлення коників, а в різдвяно-новорічний період – для створення різдвяної кози, розповіла у коментарі Varosh Аліса Смирна.

«Зазвичай всі такі заходи я проводжу у Велосадибі у Дубриничах. Тепер вперше вирішили провести майстер-клас в Ужгороді. Це таке практичне повернення для автентики – як колись робили наші пращури, коли вже зібрали врожай. Проводили вечурки, ходили один до одного, робили іграшки, вишивали, плели. Це дуже медитативна справа», – сказала Аліса Смирна.

За її словами, майстер-клас – для дорослих, на ньому чекають жінок, які готові навчитися давній автентичній справі, у тиші та спокої. Для створення потрібної атмосфери все дійство відбуватиметься на тканих закарпатських покровцях, які Аліса Смирна привезе з собою. Також діятиме дрес-код заходу – народне вбрання.

Участь у майстер-класі можлива винятково за попередньою реєстрацією, кількість учасниць обмежена до 20 осіб.

Вартість майстер-класу – 200 гривень, всі зібрані з заходу кошти направлять на підтримку ЗСУ та частково витратять на закупівлю матеріалу для наступної посівної в межах проєкту «Від зернини до хлібини».

Реєстрація на майстер-клас здійснюється за номером: 0506094991 (Вайбер).

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Тетяна Кашуба, Varosh,

Фото зі сторінки Аліси Смирни у Фейсбуці

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