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Притоки Тиси на Рахівщині розчистили від залишків трьох аварійних дамб

24 Жовтня 2024 34

Залишки трьох аварійних дамб  розчистили в Карпатському біосферному заповіднику. В рамках проєкту ГО “Дунайсько-Карпатська Програма” прибрали перешкоди від двох колишніх гатей для сплаву деревини на потоках Квасний та Богдан, зведених більше сотні років тому та бокову дамбу на потоці Білий.

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Залишки цих дамб створювали перешкоди для природної течії русла, негативно впливали на біорізноманіття, призводили до руйнування прилеглих доріг.

— Крім того, дамби руйнували дороги, необхідні для місцевих мешканців, зокрема, для потреб полонинських господарств, служби МНС – для рятування людей, а для заповідника ці дороги мають протипожежне та природоохоронне значення і є важливими для роботи служби державної охорони установи, — каже директор Карпатського біосферного заповідника Микола Рибак. — Та в країні триває війна, тож ми не могли провести таку роботу за бюджетні кошти. На ці роботи вдалося залучити кошти європейського донора.

Втілити проєкт вдалося  ГО “Дунайсько-Карпатська Програма” у партнерстві з Карпатським біосферним заповідником. Реалізовують його за підтримки The European Open Rivers Programme – благодійної організації, що займається відновленням річок.

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Демонтовував підрядник згідно з тристоронньою угодою між підрядником, Карпатським біосферним заповідником та ГО “Дунайсько-Карпатською Програмою”. Попередньо були проведені дослідження науковців, зроблені обгрунтування та погодження на науково-технічній раді заповідника, пояснили Varosh в заповіднику. Зараз проводять завершальний етап робіт — відновлюють заплави та висаджують саджанці вільхи для швидкого відновлення та укріплення берегів, що зазнали ерозії внаслідок впливу штучних споруд.

— До недавнього часу дамби вважалися економічними перевагами для суспільства, — каже керівник ГО “Дунайсько-Карпатська Програма” Богдан Проць. — Сьогодні у світі триває переоцінка впливу дамб. Їх вплив переглядають як в екологічному аспекті: забудовуючи русла ми втрачаємо біорізноманіття, стабільність та життєздатність річкової системи, так і в економічному ключі.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото Карпатського біосферного заповідника

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# Богдан Проць # дамби # демонтаж старих дамб # Карпатський біосферний заповідник # Микола Рибак # новини Varosh # природа # Тиса

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