Залишки трьох аварійних дамб розчистили в Карпатському біосферному заповіднику. В рамках проєкту ГО “Дунайсько-Карпатська Програма” прибрали перешкоди від двох колишніх гатей для сплаву деревини на потоках Квасний та Богдан, зведених більше сотні років тому та бокову дамбу на потоці Білий.

Залишки цих дамб створювали перешкоди для природної течії русла, негативно впливали на біорізноманіття, призводили до руйнування прилеглих доріг.

— Крім того, дамби руйнували дороги, необхідні для місцевих мешканців, зокрема, для потреб полонинських господарств, служби МНС – для рятування людей, а для заповідника ці дороги мають протипожежне та природоохоронне значення і є важливими для роботи служби державної охорони установи, — каже директор Карпатського біосферного заповідника Микола Рибак. — Та в країні триває війна, тож ми не могли провести таку роботу за бюджетні кошти. На ці роботи вдалося залучити кошти європейського донора.

Втілити проєкт вдалося ГО “Дунайсько-Карпатська Програма” у партнерстві з Карпатським біосферним заповідником. Реалізовують його за підтримки The European Open Rivers Programme – благодійної організації, що займається відновленням річок.

Демонтовував підрядник згідно з тристоронньою угодою між підрядником, Карпатським біосферним заповідником та ГО “Дунайсько-Карпатською Програмою”. Попередньо були проведені дослідження науковців, зроблені обгрунтування та погодження на науково-технічній раді заповідника, пояснили Varosh в заповіднику. Зараз проводять завершальний етап робіт — відновлюють заплави та висаджують саджанці вільхи для швидкого відновлення та укріплення берегів, що зазнали ерозії внаслідок впливу штучних споруд.

— До недавнього часу дамби вважалися економічними перевагами для суспільства, — каже керівник ГО “Дунайсько-Карпатська Програма” Богдан Проць. — Сьогодні у світі триває переоцінка впливу дамб. Їх вплив переглядають як в екологічному аспекті: забудовуючи русла ми втрачаємо біорізноманіття, стабільність та життєздатність річкової системи, так і в економічному ключі.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото Карпатського біосферного заповідника

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