Приміський потяг «Коломия – Рахів – Коломия» продовжили до Ділового

Починаючи з 26 серпня цього року “Львівська залізниця” продовжить маршрут приміських поїздів № 6441/6442 сполученням “Коломия – Рахів – Коломия” до зупинного пункту Ділове та зворотно. Колію реконструювали упродовж 2 місяців, — повідомив Varosh керівник Департаментe інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення закарпатської ОВА Едуард Маляр.

Відтепер поїзд № 6441 Коломия – Ділове курсуватиме до Рахова за діючим розкладом: Рахів 12:45-13:00, Берлебаш 13:16-13:17, прибуватиме в Ділове о 13:40. Поїзд № 6442 Ділове – Коломия вирушатиме зі з. п. Ділове о 14:25, Берлебаш 14:48-14:49, Рахiв 15:08-15:18, далі – за діючим розкладом.

Varosh

Фото “Львівської залізниці”

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