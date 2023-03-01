Прийом заяв на зарахування до 1 класу почався у школах Закарпаття

З 1 березня у школах Ужгорода та Закарпаття почався прийом заяв на зарахування в 1 класи. Про це повідомили на сайті Ужгородської міської ради. Подавати заяви можна до 31 травня включно.

Для зарахування дитини до 1 класу батьки або особи, що їх замінюють, подають наступні документи:

Заяву про зарахування до закладу освіти за визначеним зразком. Заява подається особисто одним із батьків або особою, що їх замінює (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника). Заяву можна заповнити безпосередньо в навчальному закладі; Копію свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється оригінал документа); Оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

Виконком також визначив території обслуговування закладів освіти.

Директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту ОВА Мар’яна Марусинець розповіла Varosh, що школи краю загалом повністю готові до прийому нових першачків.

— До прийому дітей у нас усі школи готові, — сказала вона. — Якщо взяти по великому загалу по всім закладам, то у нас у школах є 4-4,5 тисячі резервних місць, за рахунок того, що і частина закарпатців виїхали за кордон. Початкові класи повністю заповнені, 30 дітей і більше, тільки в центрах — в Ужгороді, Мукачеві, а в інших районах з цим набагато простіше і ресурс дозволяє набирати дітей. І вчителі в нас хороші, всюди зроблені укриття, а де їх нема, там є можливість перебути повітряну тривогу у відповідних приміщеннях неподалік.

Мар’яна Марусинець розповіла також, що днями відновлює роботу оновлений освітній канал НМТ спрямований на підготовку учнів до складання тесту. Цього року буде врахована також підготовка для представників нацменшин.

Varosh,

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