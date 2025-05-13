Приймання пропозицій на здобуття премії ім. Скунця триває в Ужгороді

В Ужгороді приймають заявки на отримання міської премії ім. Петра Скунця.

Щорічну премію в галузі літератури ім. Скунця запровадили в Ужгороді з 2016 року з метою підтримки літературного процесу міста та заохочення творчої інтелігенції.

Премією нагороджують літераторів і краєзнавців, чиї твори популяризують Ужгород, його історію та сучасність. Лауреатами премії можуть стати автори, які проживають в Ужгороді.

Премію ім. П. Скунця вручають у трьох номінаціях: художня; краєзнавча література; альбомне видання.

На здобуття премії можна подавати твори, опубліковані окремими книгами, що вийшли в друк впродовж останніх 3-х років і які стали помітним явищем у літературі чи краєзнавстві.

Кандидатури на здобуття премії подають колективи творчих спілок, організацій, об’єднань, товариств, навчальні заклади, видавництва, редакції. Самовисунення кандидатур не допускається, повідомляють в Ужгородській міській раді.

Твори можна надсилати до 1 липня на адресу Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради : пл. Поштова, 3, м. Ужгород, 88000, або на email: kultura@rada-uzhgorod.gov.ua.

Минулого року лауреатами премії ім. Петра Скунця стали Дмитро Кешеля в номінації «Художня література» за книгу «Доживемо до зеленої травички»; Іванна Когутич-Гаврош у номінації «Краєзнавча література» за книгу «Петро Скунць у колі сучасників», а також Сергій Денисенко у номінації «Альбомне видання» за фотоальбом «Ужгород: колись і нині».

Тоді лауреати премії Сергій Денисенко та Іванна Когутич-Гаврош передали грошові винагороди за отримані премії на закупівлю авто для ЗСУ.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Ужгородська міська рада

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