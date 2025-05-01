Сьогодні, 1 травня, розпочато приймання кандидатур на отримання премії Ужгородського міського голови для обдарованої молоді міста.

Кандидатури на отримання премій можна подавати впродовж 30 календарних днів, повідомляє Ужгородська міська рада.

Кандидатами можуть бути місцеві мешканці, молоді люди віком від 14 до 35 років, які навчаються в поточному навчальному році в освітніх та мистецьких закладах міста. Кандидатури подаються керівниками вищих навчальних закладів – по 1 від закладу, професійно-технічних навчальних закладів та мистецьких шкіл Ужгорода.

Переможців премії обирають комісійно за результатами розгляду. Грошова винагорода становить 10 тис. гривень кожному з лауреатів.

За що призначається премія

наукові досягнення – робота в науковій сфері, проведення досліджень, наявність публікацій, доповідей, тез виступів, патентів, винаходів, пов’язаних з розвитком міста;

творчі досягнення – здобуття звання переможця (лауреата, дипломанта) на всеукраїнських, міжнародних конкурсах, олімпіадах, інших культурно-мистецьких змаганнях;

значний авторський доробок у сфері мистецтва, літератури, музики, народної творчості, архітектури, популяризації традиційної культури українського народу;

внесок у розвиток молодіжного руху – активна робота в напрямку реалізації молодіжної політики, робота в громадських організаціях, волонтерська діяльність, реалізація соціальних проєктів, що спрямовані на популяризацію здорового способу життя та розвитку спорту, патріотичне виховання молоді, працевлаштування, розвиток інтелектуального потенціалу, екологічної свідомості молоді.

Вичерпний перелік документів, що необхідно подати навчальним закладам при висуванні кандидатур на отримання премії, опубліковано на сайті Ужгородської міської ради.

Документи приймають за адресою: Ужгородська міська рада, управління у справах культури, молоді та спорту, пл. Поштова, 3, м. Ужгород, 88000 або на е-mail: kultura@rada-uzhgorod.gov.ua.

Премія Ужгородського міського голови для обдарованої молоді міста започаткована у 2019 році та призначається з метою підтримки молоді професійно-технічних та вищих навчальних закладів, мистецьких шкіл Ужгорода, які успішно навчаються, проводять наукові дослідження, здійснюють науково-технічні розробки, досягли значних результатів у культурно-мистецькій галузі та беруть активну участь у громадському житті міста.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Дар’я Куцовська, ГО «Молодіжна Платформа»

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