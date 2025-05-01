Сьогодні, 1 травня, розпочато приймання кандидатур на отримання премії Ужгородського міського голови для обдарованої молоді міста.
Кандидатури на отримання премій можна подавати впродовж 30 календарних днів, повідомляє Ужгородська міська рада.
Кандидатами можуть бути місцеві мешканці, молоді люди віком від 14 до 35 років, які навчаються в поточному навчальному році в освітніх та мистецьких закладах міста. Кандидатури подаються керівниками вищих навчальних закладів – по 1 від закладу, професійно-технічних навчальних закладів та мистецьких шкіл Ужгорода.
Переможців премії обирають комісійно за результатами розгляду. Грошова винагорода становить 10 тис. гривень кожному з лауреатів.
Вичерпний перелік документів, що необхідно подати навчальним закладам при висуванні кандидатур на отримання премії, опубліковано на сайті Ужгородської міської ради.
Документи приймають за адресою: Ужгородська міська рада, управління у справах культури, молоді та спорту, пл. Поштова, 3, м. Ужгород, 88000 або на е-mail: kultura@rada-uzhgorod.gov.ua.
Премія Ужгородського міського голови для обдарованої молоді міста започаткована у 2019 році та призначається з метою підтримки молоді професійно-технічних та вищих навчальних закладів, мистецьких шкіл Ужгорода, які успішно навчаються, проводять наукові дослідження, здійснюють науково-технічні розробки, досягли значних результатів у культурно-мистецькій галузі та беруть активну участь у громадському житті міста.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Дар’я Куцовська, ГО «Молодіжна Платформа»
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