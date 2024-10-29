Прибери сміття – отримай подарунки: закарпатець запустив унікальну всеукраїнську ініціативу

Ось уже майже 2 місяці триває унікальний проєкт Clean Space Ukraine, в межах якого українців мотивують прибирати засмічені локації та отримувати за це подарунки.

Ініціативу Clean Space Ukraine запустили на початку вересня закарпатець Марк Мельниченко спільно зі своїм другом, засновником пекарні «Хатинка пекаря» в Бучі, а нині – військовослужбовцем ЗСУ Ярославом Бурківським.

Долучаючись до ініціативи, люди в будь-якому куточку країни збирають сміття на локації, роблять про це відповіді світлини, збирають бали і відтак, за результатом їх підрахунку, отримують подарунки.

«Студенти-волонтери розробили для проєкту простий у використанні сайт. Люди, які долучаються до ініціативи, завантажують на сайті 3 світлини: забрудненої локації, фото вже зібраного сміття, а також світлину, де саме людина викинула сміття після прибирання або здала його на переробку. Після цього учасникам нараховуються бали – ми їх назвали мудрики за іменем мого кота. А на загальну суму балів – замовляють на сайті обраний подарунок», – розповів у коментарі Varosh Марк Мельниченко.

У такий спосіб від початку дії проєкту вдалося зібрати 4 тис. літрів сміття на різних локаціях у багатьох регіонах країни. Так, наразі на сайті можна знайти фотозвіти прибирань на Чернігівщині, у Львові, Києві, Рівному, Світловодську, в Холодному Яру тощо.

Одночасно з тим, сайт працює і як краудфандингова платформа: охочі підтримати ініціативу гривнею перераховують комфортну для себе суму коштів, за які організатори проєкту й закуповують подарунки для учасників. Станом на зараз у межах ініціативи вдалося зібрати близько 15 тис. гривень.

«За зібрані бали учасники прибирань можуть отримати у подарунок ультралегкий гамак, книгу про нуль відходів, дощовик або крафтові смаколики: мед, арахісову пасту, хліб із «Хатинки пекаря». Надалі ми хочемо ще запустити можливість обмінювати мудрики не на подарунки, а на підтримку самого сайту. А також ще один варіант: щоб людина могла зібрані бали, «конвертовані» у гривні, передавати як донат на ЗСУ», – сказав Марк Мельниченко.

Бали-мудрики учасникам ініціативи нараховуються за принципом: 1 літр сміття – 1 бал-мудрик. У гроші їх конвертують так само: 1 бал – 1 гривня. Тобто, зібравши, до прикладу, 70 л сміття, людина отримує 70 мудриків, або ж – 70 гривень.

Незабаром, як мине три місяці із часу запуску ініціативи, її організатори хочуть презентувати її проміжкові результати потенційним спонсорам – бізнесам та брендам, аби ті за бажання могли також долучитися до ініціативи.

«Вони зможуть або самі зробити одноразовий внесок для підтримання сайту і на закупівлю подарунків, а ми розміщуватимемо за це їхні логотипи. Або ж самі закупати подарунки для учасників ініціативи, і тоді ми не будемо залежати від донатів», – сказав Марк Мельниченко.

Ініціатива Clean Space Ukraine діятиме безстроково, а на майбутнє організатори мріють про її поширення також і в інших країнах.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Громади майбутнього

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