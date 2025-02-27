Пряме залізничне сполучення євроколією до Ужгорода має запрацювати цього року

У Києві відбулось спільне засідання уряду України та Колегії Європейських комісарів та двосторонні зустрічі українських урядовців з Єврокомісарами.

Зокрема, віцепрем’єр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба провів перемовини з Єврокомісаром з питань сталого транспорту і туризму Апостолом Ціцікостасом, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

У ході зустрічі сторони обговорили низку питань, зокрема, щодо стабільного функціонування угоди про лібералізацію вантажних перевезень – так званого “транспортного безвізу”; розбудови пунктів пропуску за підтримки програм ЄС; розвитку та відновлення портової інфраструктури; модернізації залізничної мережі; будівництва євроколії та приведення у відповідність українського законодавства до стандартів Євросоюзу.

Як повідомив Олексій Кулеба, завдяки “транспортному безвізу” вдалося відчутно збільшити експорт українських товарів автотранспортом до ЄС, а європейських – до України. Імпорт Євросоюзу до України дорогами зріс на 11%, експорт України до ЄС – майже на 6%.

Також віцепрем’єр відзначив важливість програми Євросоюзу “Механізм Сполучення Європи”. У межах цієї програми Україна за механізмом співфінансування має можливість розбудовувати пункти пропуску та дорожню інфраструктуру. Наразі Міністерство координує підготовку нових проєктних заявок для подальшого залучення коштів ЄС для розбудови прикордонної інфраструктури.

Серед іншого, Олексій Кулеба розповів про динаміку будівництва євроколії до Ужгорода. За його словами, в уряді очікують, що пряме залізничне сполучення євроколією до Ужгорода буде запущено у другій половині 2025 року.

За інформацією ЦТС, наразі перекладено 3,5 км колій з 8,3 км необхідних. Також відремонтовано міст, триває оновлення відповідних комунікацій.

Як повідомляв Varosh, будувати євроколію від Чопа до Ужгорода почали у квітні 2024 року. У листопаді в Укрзалізниці повідомили, що будівництво не встигають завершити до кінця року.

Після завершення робіт між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435.

Загальна вартість проєкту 1,3 млрд грн, 50% фінансується з фонду ЄС Connecting Europe Facilit (CEF). Укрзалізниця отримала можливість реалізувати цей проєкт у результаті успішної участі в конкурсному відборі проєктів CEF у 2022 році.

Між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435 мм.

Загальна вартість проєкту 1,3 млрд гривень. 50% фінансується з фонду ЄС Connecting Europe Facilit (CEF). “Укрзалізниця” отримала можливість реалізувати цей проєкт у результаті успішної участі в конкурсному відборі проєктів CEF у 2022 році.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Головне фото: Міністерство розвитку громад та територій України

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