Проєкт з підтримки ветеранів і їхніх родин “Повертаю себе собі” стартує на Закарпатті

Рух підтримки закарпатських військових розпочинає реалізацію нового проєкту «Повертаю себе собі: психосоціальна та юридична підтримка ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин».

Проєкт спрямований на реабілітацію та реінтеграцію ветеранів у сільських громадах Закарпаття. Його мета – допомогти ветеранам повернутися до мирного життя, налагодити сімейні стосунки та відчути підтримку в громадах, де вони живуть.

Як розповіла у коментарі Varosh керівниця проєкту Галина Ярцева, це довготривалий проєкт, який передбачає глибоку роботу на різних рівнях – психологічному, юридичному, соціальному та освітньому.

«Перший наш захід – це буде тренінг для ветеранів для здобуття лідерських якостей. Ретрити заплановані на вересень-жовтень. А от консультації психолога й юриста — вони вже запускаються онлайн, у зручному форматі. Це допоможе тим, хто не може фізично бути присутнім, отримати підтримку вже зараз», — сказала Галина Ярцева.

Кілька напрямків підтримки

У межах проєкту вже 24-25 липня в Ужгороді відбудеться тренінг для лідерів ветеранських спільнот, де ветерани з різних громад отримають навички самоорганізації, ініціативності та ефективної комунікації. Під час тренінгу з відібраними учасниками працюватимуть психологи, юристи, проєктні менеджери, а також ветерани, які вже започаткували власну справу та готові ділитися досвідом.

«Ми шукаємо людей із лідерським потенціалом, які зможуть повертатися у свої громади й транслювати отримані знання далі. Це важливо – будувати опору зсередини», – зазначає Галина Ярцева.

Впродовж вересня жовтня також відбудуться 6 тижневих виїзних ретритів для ветеранів та їхніх родин на базі одного з закарпатських санаторіїв. У програмі – арттерапія, консультації психологів і юристів, спільні тренінги, фізична реабілітація та час для відновлення в безпечному середовищі.

Увесь час, поки триватиме проєкт, передбачена постійна підтримка координатора «рівний-рівному», який залишатиметься на зв’язку з учасниками навіть після завершення основної фази проєкту.

Також передбачені онлайн-консультації – як юридичні, так і психологічні.

Як реєструватися на участь

Анонси й реєстрацію на всі заплановані активності організатори оголошуватимуть на сторінці “Рух підтримки закарпатських військових”. Зовсім скоро тут стартує реєстрація на прийдешній тренінг для ветеранів.

Паралельно організатори оголосили тендер на відбір санаторію, на базі якого восени відбуватимуться ретрити.

«Зараз основне для нас – провести тендер. Поки ми не визначили санаторій, усе залежить від того, хто переможе. Але вже точно знаємо: буде шість заїздів по 20 осіб, де учасники отримають повний пакет підтримки», — пояснює Галина Ярцева.

ГО «Рух підтримки закарпатських військових – Ужгород» запрошує закарпатські санаторії до участі у відкритому тендері на проведення цих заходів. Умови й дедлайн тендеру – за посиланням.

Як долучитися до проєкту

Участь у проєкті безплатна, однак частина заходів передбачає попередній відбір.

Ветерани, їхні родини та ветеранські спільноти можуть слідкувати за оновленнями на офіційній Facebook-сторінці організації.

Також у разі уточнення деталей або питань, які виникатимуть, можна писати на пошту для зворотного зв’язку: rukhpidtrymkyzakarpattya@gmail.com.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Вікна TV

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